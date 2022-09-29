Имена женщин с денежной энергетикой, к которым богатство притягивается само

Дарья

Во многих эзотерических практиках, нацеленных на притягивание денег, есть закономерность. Если хотите, чтобы девочка всегда была с тяжёлым кошельком в руках, выбирайте имя, в котором встречаются буквы «Б» (богатство), «Д» (деньги) или «У» (успех). Женское имя Дарья как раз начинается с нужной буквы, значит, точно не подведёт. К тому же и сама девушка по характеру будет ярко выраженным лидером с предпринимательской жилкой. Даша никогда не упустит выгодную для себя возможность, но и безрассудно растрачивать весь капитал тоже не станет. К женщине с этим именем деньги липнут сами.

Анна

С начала самостоятельной жизни финансовые трудности обходят женщину с этим именем стороной. Анна переводится как «благодатная», и это отличное зашифрованное послание Вселенной, которое обеспечит хозяйке имени лёгкую жизнь. Аня никогда не сидит сложа руки: пытливая, любопытная и волевая девушка всегда найдёт дело для души, которое позволит много зарабатывать. Трудолюбие, интерес ко всему вокруг и сильный характер становятся тем самым магнитом, притягивающим миллионы в карман Анны.

Карина