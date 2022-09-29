У женщин, кого так зовут, магическим образом деньги есть всегда и в достаточных количествах. Если хотите, чтобы дочь никогда и ни в чем не нуждалась, присмотритесь к этим именам, советует Life.
Имена женщин с денежной энергетикой, к которым богатство притягивается само
Дарья
Во многих эзотерических практиках, нацеленных на притягивание денег, есть закономерность. Если хотите, чтобы девочка всегда была с тяжёлым кошельком в руках, выбирайте имя, в котором встречаются буквы «Б» (богатство), «Д» (деньги) или «У» (успех). Женское имя Дарья как раз начинается с нужной буквы, значит, точно не подведёт. К тому же и сама девушка по характеру будет ярко выраженным лидером с предпринимательской жилкой. Даша никогда не упустит выгодную для себя возможность, но и безрассудно растрачивать весь капитал тоже не станет. К женщине с этим именем деньги липнут сами.
Анна
С начала самостоятельной жизни финансовые трудности обходят женщину с этим именем стороной. Анна переводится как «благодатная», и это отличное зашифрованное послание Вселенной, которое обеспечит хозяйке имени лёгкую жизнь. Аня никогда не сидит сложа руки: пытливая, любопытная и волевая девушка всегда найдёт дело для души, которое позволит много зарабатывать. Трудолюбие, интерес ко всему вокруг и сильный характер становятся тем самым магнитом, притягивающим миллионы в карман Анны.
Карина
Женское имя Карина можно трактовать как «дорогая» или «богатая». И это ещё один способ обеспечить дочери безбедную жизнь — подобрать имя, которое так или иначе связано с большими деньгами. Девушку, кого назвали так, отличают целеустремлённость и нежелание проигрывать: после неудач Карина снова и снова пробует, пока не получится добиться желаемого. К тому же Карина финансово грамотна и знает, как в перспективе трату денег превратить в прибыль. Да и мужчин носительница этого красивого имени подбирает себе под стать: партнёр должен быть трудолюбив, умён и способен придерживаться намеченного плана действий.