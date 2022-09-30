Гороскоп на 30 сентября 2022: Овнам – обиды, Львам – зависть, Рыбам – деньги
Овен
Не самый простой день для Овнов. Обстоятельства будут складываться не в вашу сторону, поэтому нужно проявить самообладание и не опускать руки перед лицом трудностей. Контролируйте свои эмоции, неосторожное слово может вызывать обиды дорогих людей.
Телец
В этот день Тельцы должны сделать первый шаг в примирении с близкими людьми. Если с кем-то в последнее время напряженные отношения, самое время откровенно поговорить и прояснить ситуацию. Важно сохранять позитивный настрой, не позволяя негативу брать над собой верх.
Близнецы
С самого утра Близнецы полны жизненных сил и энергии. Ваше хорошее настроение привлекает к вам новых людей. Вы легко завязываете знакомства, никто не сможет устоять перед вашим обаянием и шармом. Звезды сулят судьбоносную встречу с человеком, который может изменить вашу жизнь.
Рак
В пятницу Ракам стоит прислушаться к советам родственников и близких людей. Возможно, так вы сможете найти разумное решение и выйти из сложившейся ситуации. Ваши коллеги также могут поделиться ценными идеями и стать вашими союзниками в новых проектах.
Лев
Львам в этот день стоит придержать язык за зубами. Не слишком откровенничайте с окружающими, ваши завистники не дремлют и только ждут момента, чтобы вставить вам палки в колеса. Поделиться радостной новостью можно только с самыми близкими людьми.
Дева
Сегодня Девам предстоит принять важное решение, которое окажет влияние на дальнейшее профессиональное будущее. Не торопитесь и хорошо обдумайте все возможные последствия. Спокойствие и сдержанность станут вашим залогом успеха.
Весы
Весам в пятницу стоит взять дополнительный день отдыха и как следует расслабиться, оставив работу за порогом. Вам необходимо восстановить свои запасы энергии, так как вскоре вас ждет интересное дело, которое потребует немалых вложений.
Скорпион
Этот день принесет Скорпионам немало приятных моментов и событий. Благоприятное время для проведения деловых встреч и переговоров, вы с легкостью убеждаете окружающих в своей правоте. Во второй половине дня возможны романтические знакомства.
Стрелец
В этот день Стрельцам стоит быть предельно внимательными и аккуратными. Любая ошибка может обернуться серьезными неприятностями. Просчеты могут отразиться на вашей работе и повлиять на карьерные достижения не в лучшую сторону. Рассчитывайте только на себя, и вы добьетесь наилучших результатов.
Козерог
Сегодня Козерогам стоит заняться выполнением дел, которые давно откладывались в долгий ящик. Не стоит тянуть с этими обязанностями. Удачный день для переговоров и заключения сделок. Во второй половине дня не исключена встреча с человеком, который сыграет важную роль в жизни .
Водолей
В пятницу Водолеев ждет интересное общение и встречи с близкими людьми и старыми друзьями. Это подарит массу положительных эмоций. Благоприятное время и для новых знакомств, отправляйтесь на свидание, вы отлично проведете время.
Рыбы
В этот день Рыб порадуют небольшие денежные поступления. Отправляйтесь за покупками и побалуйте себя и близких приятными мелочами. Подймайте о себе и своих желаниях, пришло время пойти у себя на поводу и заняться тем, что вы действительно хотите.