Гороскоп на 30 сентября 2022: Овнам – обиды, Львам – зависть, Рыбам – деньги

Овен

Не самый простой день для Овнов. Обстоятельства будут складываться не в вашу сторону, поэтому нужно проявить самообладание и не опускать руки перед лицом трудностей. Контролируйте свои эмоции, неосторожное слово может вызывать обиды дорогих людей.

Телец

В этот день Тельцы должны сделать первый шаг в примирении с близкими людьми. Если с кем-то в последнее время напряженные отношения, самое время откровенно поговорить и прояснить ситуацию. Важно сохранять позитивный настрой, не позволяя негативу брать над собой верх.

Близнецы

С самого утра Близнецы полны жизненных сил и энергии. Ваше хорошее настроение привлекает к вам новых людей. Вы легко завязываете знакомства, никто не сможет устоять перед вашим обаянием и шармом. Звезды сулят судьбоносную встречу с человеком, который может изменить вашу жизнь.

Рак

В пятницу Ракам стоит прислушаться к советам родственников и близких людей. Возможно, так вы сможете найти разумное решение и выйти из сложившейся ситуации. Ваши коллеги также могут поделиться ценными идеями и стать вашими союзниками в новых проектах.

Лев

Львам в этот день стоит придержать язык за зубами. Не слишком откровенничайте с окружающими, ваши завистники не дремлют и только ждут момента, чтобы вставить вам палки в колеса. Поделиться радостной новостью можно только с самыми близкими людьми.

Дева