ВИДЕО ⟩ Авиакомпания Virgin Atlantic одела пилотов в юбки, а стюардесс — в мужскую форму

"Мы верим, что каждый может покорить мир, независимо от того, кто он и как себя идентифицирует. Вот почему так важно, чтобы мы защищали индивидуальность наших сотрудников и клиентов, позволяя им быть самими собой на работе и во время полётов с нами", — сказано в заявлении на сайте компании.