Такие новшества не что-то обязательное, просто теперь все сотрудники, вне зависимости от пола, могут носить одежду, которая выражает то, как они себя представляют или самоидентифицируют, пишет Life
ВИДЕО ⟩ Авиакомпания Virgin Atlantic одела пилотов в юбки, а стюардесс — в мужскую форму
Британская авиакомпания Virgin Atlantic изменила правила ношения униформы, приведя их в соответствие с политикой гендерной идентичности. Теперь члены экипажей, а также сотрудники наземных служб могут выбирать костюмы, соответствующие их самоидентификации. То есть мужчина-пилот может с лёгкостью сменить брюки на юбку, а женщина-стюардесса — облачиться в брючный костюм. Кстати, форма в Virgin Atlantic дизайнерская — её ещё в 2014-м разработала Вивьен Вествуд. Что до пассажиров, при покупке билетов каждый может обозначить себя как гендерно-нейтральную персону.
"Мы верим, что каждый может покорить мир, независимо от того, кто он и как себя идентифицирует. Вот почему так важно, чтобы мы защищали индивидуальность наших сотрудников и клиентов, позволяя им быть самими собой на работе и во время полётов с нами", — сказано в заявлении на сайте компании.