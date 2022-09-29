Чт, 29.09.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

ВИДЕО ⟩ Авиакомпания Virgin Atlantic одела пилотов в юбки, а стюардесс — в мужскую форму

Limon.ee
Авиакомпания Virgin Atlantic одела пилотов в юбки, а стюардесс — в мужскую форму
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Авиакомпания Virgin Atlantic.
Авиакомпания Virgin Atlantic. Фото: Phil Noble

Такие новшества не что-то обязательное, просто теперь все сотрудники, вне зависимости от пола, могут носить одежду, которая выражает то, как они себя представляют или самоидентифицируют, пишет Life

Британская авиакомпания Virgin Atlantic изменила правила ношения униформы, приведя их в соответствие с политикой гендерной идентичности. Теперь члены экипажей, а также сотрудники наземных служб могут выбирать костюмы, соответствующие их самоидентификации. То есть мужчина-пилот может с лёгкостью сменить брюки на юбку, а женщина-стюардесса — облачиться в брючный костюм. Кстати, форма в Virgin Atlantic дизайнерская — её ещё в 2014-м разработала Вивьен Вествуд. Что до пассажиров, при покупке билетов каждый может обозначить себя как гендерно-нейтральную персону.

"Мы верим, что каждый может покорить мир, независимо от того, кто он и как себя идентифицирует. Вот почему так важно, чтобы мы защищали индивидуальность наших сотрудников и клиентов, позволяя им быть самими собой на работе и во время полётов с нами", — сказано в заявлении на сайте компании.

Ключевые слова
Наверх