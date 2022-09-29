Король Карл понизил принца Гарри и Меган Маркл в ранге

В разделе «Член королевской семьи» все ближайшие родственники короля перечислены в порядке их значимости. И Меган с Гарри оказались в нем теперь на предпоследнем месте. Ниже их стоит только принц Эндрю, который опозорил себя, оказавшись вовлеченным в педофильский скандал, за что покойная королева Елизавета отстранила его от выполнения обязанностей члена королевской семьи. Меган с Гарри теперь стоят в списке даже ниже, чем кузина Елизаветы — принцесса Александра, которая числится на 56-м месте в очереди к престолу!