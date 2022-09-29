Все ожидали, что после смерти королевы Елизаветы Гарри, который теперь стал пятым в очереди к престолу, получит титулы для своих детей. Однако вместо того, чтобы подтвердить статус Арчи и Лилибет как принца и принцессы, король Карл III не только не сделал этого, но еще и понизил в ранге их родителей, сообщает Star News.
Король Карл понизил принца Гарри и Меган Маркл в ранге
Король Карл понизил принца Гарри и Меган Маркл в ранге
В разделе «Член королевской семьи» все ближайшие родственники короля перечислены в порядке их значимости. И Меган с Гарри оказались в нем теперь на предпоследнем месте. Ниже их стоит только принц Эндрю, который опозорил себя, оказавшись вовлеченным в педофильский скандал, за что покойная королева Елизавета отстранила его от выполнения обязанностей члена королевской семьи. Меган с Гарри теперь стоят в списке даже ниже, чем кузина Елизаветы — принцесса Александра, которая числится на 56-м месте в очереди к престолу!