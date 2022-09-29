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Все наружу: Волочкова продемонстрировала сочную грудь в эротическом белье

Limon.ee
Все наружу: Волочкова продемонстрировала сочную грудь в эротическом белье
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Анастасия Волочкова.
Анастасия Волочкова. Фото: Sergei Karpukhin

Звезда показала, как провела романтический ужин среди лепестков белых роз

Балерина Анастасия Волочкова радует своих поклонников не только поперечным и продольными шпагатами, но и легкими эротическими снимками. Вот и сейчас балерина опубликовала в своем блоге пикантный кадр.

Анастасия решила показать, как провела вечер среды. На фото можно увидеть декорированный стол, две тарелки и лепестки белых роз. Сама балерина позирует на диванчике в откровенном наряде, держа кошку в руках. «Прекрасный романтических ужин» (орфография и пунктуация автора сохранены), — подписала снимок артистка.

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