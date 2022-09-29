Астролог Тамара Глоба назвала главного везунчика октября

Ключевой фигурой октября 2022 года станут Рыбы. Представители водного знака Зодиака расправят плечи и поверят в себя. Рыбы от природы очень скромны, поэтому часто принижают свои таланты и способности. Но во второй месяц осени все изменится: уверенные в себе Рыбы поймут, что способны на многое.