Популярный российский астролог Тамара Глоба сообщила, что в октябре 2022 года фантастическая удача ждет только одного представителя зодиакального круга.
Астролог Тамара Глоба назвала главного везунчика октября
Астролог Тамара Глоба назвала главного везунчика октября
Тадаа! Этот знак Зодиака – РЫБЫ!
Ключевой фигурой октября 2022 года станут Рыбы. Представители водного знака Зодиака расправят плечи и поверят в себя. Рыбы от природы очень скромны, поэтому часто принижают свои таланты и способности. Но во второй месяц осени все изменится: уверенные в себе Рыбы поймут, что способны на многое.
Боевой настрой октября поможет Рыбам достигнуть высот в карьере, а также завоевать уважение достойных людей. Энергия будет бить ключом, поэтому сил хватит на все. Рыбы будут успевать и на работе показать всем класс, и провести время в кругу семьи.
Одиноким Рыбам Тамара Глоба обещает бурный роман.
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