На месте магазинов Lego в России откроется новая сеть «Мир Кубиков»

Первые магазины сменят вывески и откроются под новым брендом 29 сентября. Речь идет о двух точках в Москве, в ТРЦ «Атриум» и «Авиапарк», и одной в Петербурге, в ТРЦ «Галерея». Новая сеть будет состоять из 60 магазинов в более чем 20 городах. Остальные площадки обновятся до конца октября, уточнил предприниматель.