После ухода Lego из России его эксклюзивный партнер решил запустить новую сеть. В магазинах, которые откроются под вывеской «Мир кубиков», будут продаваться не только товары Lego, но и конструкторы других производителей, сообщает РБК
На месте магазинов Lego в России откроется новая сеть «Мир Кубиков»
На месте магазинов Lego в России откроется новая сеть «Мир Кубиков»
Группа компаний Inventive Retail Group запускает на месте сертифицированных магазинов Lego новую мультибрендовую сеть «Мир кубиков». Об этом рассказал РБК президент группы Тихон Смыков.
Первые магазины сменят вывески и откроются под новым брендом 29 сентября. Речь идет о двух точках в Москве, в ТРЦ «Атриум» и «Авиапарк», и одной в Петербурге, в ТРЦ «Галерея». Новая сеть будет состоять из 60 магазинов в более чем 20 городах. Остальные площадки обновятся до конца октября, уточнил предприниматель.