Гоген Солнцев решился на операцию по смене пола: врач прокомментировал его состояние

«Операция Гогена проходила под общим наркозом. Она длилась около семи часов. Прогнозы давать пока рано. Он находится под наблюдением врачей. Но операция прошла успешно», — объяснила медик. Халатян добавила, что Солнцев пока не в состоянии общаться с журналистами, поэтому отключил телефон.

Несколько дней назад бывшая жена Гогена Солнцева Екатерина Терешкович заявила, что шоумен сделал операцию по смене пола. Она добавила, что блогер воспользовался услугами одного из лучших и дорогих специалистов по пластической хирургии. Женщина говорит, что на хирургическое вмешательство шоумен решился из-за боязни попасть под частичную мобилизацию.