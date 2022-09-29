Художественная биеннале Artishok – уникальный для Эстонии формат, в рамках которого каждый раз в новом месте встречаются десять художников и десять критиков. Открывающаяся сегодня биеннале носит название «Растения как очевидцы» и впервые пройдет в Таллиннском ботаническом саду.
Сегодня в Таллиннском ботаническом саду откроется VIII биеннале Artishok
Восьмая биеннале Artishok под названием «Растения как очевидцы» приглашает посетителей задуматься о наличии сознания у растений. Художники и писатели, обладающие международным опытом, как местные, так и зарубежные, создадут интересное сочетание искусства и живой природы, текста и изображений. Биеннале откроется десятидневным марафоном, в течение которого каждый вечер будет представляться одно произведение искусства, о каждой работе будет написано десять критических текстов. В субботу, 8 октября, откроется выставка, объединяющая все произведения, она будет доступна до 30 октября.
Вице-мэр Каарель Оя отметил работу организаторов биеннале Artishok и их стремление проводить мероприятие в необычных местах, предлагая тем самым особенный опыт восприятия искусства. «Ранее в рамках биеннале посетители могли побывать как в известных галереях, так и в бывшем павильоне Балтийского вокзала, театре NO99 и других местах в Таллинне. На этот раз мероприятие будет проходить в Таллиннском ботаническом саду. В числе художников, участвующих в VIII биеннале Artishok, архитекторы, хореографы, деятели кино, что позволяет с уверенностью сказать, что этой осенью в ботаническом саду будут произрастать не только растения, но и комбинированные художественные произведения», - сказал вице-мэр.
Куратор биеннале Artishok Анн Мирьям Вайкла рассказала, что это мероприятие – прекрасный пример взаимодействия города и художественной среды. «Художники и творческие личности представляются мне как усилитель города: посредством критического мышления и художественного самовыражения они способны придавать дополнительную ценность местам и объектам инфраструктуры в городе. Поэтому мне радостно, что такое организованное по личной инициативе художественное мероприятие как Artishok в этом году сотрудничает с Таллинном и ботаническим садом. Уверена, что пользу и радость от сотрудничества получат все стороны», - добавила Вайкла.
Художественный марафон в честь открытия биеннале начнется 29 сентября в 18 часов в кинозале Таллиннской телебашни, его откроет работа художницы из Украины Алевтины Кахидзе – видео Botanical victims. Завершится марафон 8 октября на территории ботанического сада инсталляцией Лийзы Сааремяэль Private Party, после этого состоится открытие выставки в пальмовом доме.
Биеннале будет открыта до конца октября и представит посетителям десять произведений и сто критических текстов. В мероприятии участвуют художники Света Григорьева, Алевтина Кахидзе, Аксель Хаагенсен, Сандра Косоротова, Пауль Куймет, Марит Михклепп, Лийза Сааремяэль, Шубханги Сингх, Урмо Вайкла и Микк Меэлак, Улла Алла с Мерилийн Кауп, с Мари Мёльдре и Маргусом Таммиком. В написании критических текстов участвуют Лесли Муди Кастро, Эви Эванс, Пирет Карро, Мария Хелен Кянд, Инга Ласе, Петер Лауритс, Тамара Луук, Маттиас Малк, Маргит Мутсо, Трийну Кёэба и Элиза Йоханна Лийв.
Подробнее о биеннале на его домашней странице и в сети Facebook.
Биеннале Artishok в этом году получила поддержку Таллинна в одном из туров выделения субсидий на осуществление недоходной деятельности в области культуры. С порядком субсидирования недоходной деятельности и условиями назначения субсидий можно ознакомиться на странице Таллинна (на эстонском).