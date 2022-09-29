Сегодня в Таллиннском ботаническом саду откроется VIII биеннале Artishok

Восьмая биеннале Artishok под названием «Растения как очевидцы» приглашает посетителей задуматься о наличии сознания у растений. Художники и писатели, обладающие международным опытом, как местные, так и зарубежные, создадут интересное сочетание искусства и живой природы, текста и изображений. Биеннале откроется десятидневным марафоном, в течение которого каждый вечер будет представляться одно произведение искусства, о каждой работе будет написано десять критических текстов. В субботу, 8 октября, откроется выставка, объединяющая все произведения, она будет доступна до 30 октября.

Вице-мэр Каарель Оя отметил работу организаторов биеннале Artishok и их стремление проводить мероприятие в необычных местах, предлагая тем самым особенный опыт восприятия искусства. «Ранее в рамках биеннале посетители могли побывать как в известных галереях, так и в бывшем павильоне Балтийского вокзала, театре NO99 и других местах в Таллинне. На этот раз мероприятие будет проходить в Таллиннском ботаническом саду. В числе художников, участвующих в VIII биеннале Artishok, архитекторы, хореографы, деятели кино, что позволяет с уверенностью сказать, что этой осенью в ботаническом саду будут произрастать не только растения, но и комбинированные художественные произведения», - сказал вице-мэр.