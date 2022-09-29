Исполнитель песни Gangsta's Paradise рэпер Кулио (Coolio) умер в возрасте 59 лет.
Исполнитель хита Gangsta’s Paradise Кулио найден мертвым в ванне
Исполнитель хита Gangsta’s Paradise Кулио найден мертвым в ванне
Репер Кулио (настоящее имя — Артис Леон Айви — младший) записали совместно с рэпером L. V. композицию Gangsta's Paradise к фильму «Опасные умы» 1995 года. В связи с этим картина была номинирована на премию канала MTV в категории «Лучшая песня».
Тело Coolio нашел его друг лежащим на полу в доме в Лос-Анджелесе — он скончался до приезда скорой. Причина смерти пока не установлена, но некоторые СМИ пишут про остановку сердца.
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