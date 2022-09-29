ГАЛЕРЕЯ ⟩ Легендарный мюзикл «Кошки» собрал в Alexela весь эстонский бомонд: один краше другого

Впервые в Эстонии была представлена оригинальная вест-эндская постановка, которая уже более сорока лет пленяет публику Вест-Энда, Бродвея и других уголков мира. На мюзикле, который эстонская публика увидела во вторник в концертном зале Alexela, присутствовал весь эстонский бомонд.

Мюзикл «КОШКИ», в основу которого легли сборник стихов Элиота «Популярная наука о кошках, написанная Старым Опоссумом» и музыка Эндрю Ллойда Уэббера, представляет собой сверкающий сплав музыки, танца и поэзии.

В мюзикле рассказывается о кошачьем племени, носящем название кошек Джелликл. Всего раз в год, особой ночью, все кошки Джелликл собираются на бал Джелликл, на котором их мудрый и великодушный вожак Старик Дьютерономи совершает выбор и объявляет, кто из них получит заоблачную возможность возродиться к новой жизни Джелликл.

«Кошки» – одна из самых исполняемых постановок в истории Вест-Энда и Бродвея, которая 14 мая 2021 года отметила свой 40-летний юбилей. Мировая премьера «Кошек» состоялась в 1981 году в Новом лондонском театре (ныне известном как Театр Джиллиан Линн), на сцене которого за рекордный 21 год было дано почти 9000 представлений. Мюзикл удостоился Премии Оливье и звания лучшего мюзикла на церемонии Evening Standard Awards.