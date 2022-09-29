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Звезда «Стриптизерш» Констанс Ву стала жертвой изнасилования

Limon.ee
Звезда «Стриптизерш» Констанс Ву стала жертвой изнасилования
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Фото: Shutterstock

Актриса рассказала, что ее изнасиловал парень на втором свидании, пишет Ivona.

Актриса Констанс Ву рассказала в своих новых мемуарах о свидании, на которое она пошла в начале своей карьеры с мужчиной, которого она называет «Тай». 40-летняя актриса The Terminal List рассказала, что после их второго свидания он отвел ее к себе домой, чтобы сделать ей подарок, который быстро перерос в «непристойности».

«Он снял штаны и начал надевать презерватив – явный сигнал к сексу, которого я не хотела. Поэтому я сказала: «О, черт возьми, прости, я не готова заняться с тобой сексом», – написала Констанс.

Также она добавила, что сказала это ясно. Но он просто улыбался, как будто знал лучше, игнорируя ее слова:

«Он осторожно лег на меня сверху и взял мое лицо в свои руки. Он целовал меня в губы, в лоб и смотрел мне в глаза. Он был нежным. Я повторил так серьезно, как только могла: «Правда, я не готова к сексу», мое лицо покраснело. Он снова улыбнулся мне, как маленькому котенку, прижал меня к себе, поцеловал, нежно раздвинул мои ноги, а затем… все равно сделал это».

«Тай изнасиловал меня. Он изнасиловал меня, а я ничего с этим не сделала», – написала актриса.

Позже Констанс изо всех сил пыталась поделиться своей историей, но пришла к выводу: «Я не давала согласия на секс. Возможно, это было не насилие, а изнасилование.

Отметим, что ее мемуары должны выйти 4 октября. Также стоит отметить, что прошлым летом Констанс вернулась в социальные сети после трехлетнего перерыва и рассказала, что пыталась покончить жизнь самоубийством после того, как столкнулась с негативной реакцией на негативный твит, который она сделала о возобновлении Fresh Off The Boat в 2019 году.

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