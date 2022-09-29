В среду вечером премьер-министр Кая Каллас поделилась в социальных сетях фотографией, которую сделала у себя дома.
ФОТО ⟩ Премьер-министр Кая Каллас пожаловалась на домашние хлопоты
Кая Каллас опубликовала в Instagram фотографию своей кухни . «Вы хотели узнать, чем я занимаюсь в свободное время», – написала премьер-министр.
«Тем же самым, чем и все работающие матери. Я прихожу домой – посудомоечная машина закончила стирку, раковина полна грязной посуды, потому что у подростков нет времени на уборку», – написала Каллас, добавив радостный смайлик.
В мае 2021 года, через несколько месяцев после того, как Кая Каллас стала премьер-министром, в откровенном интервью она сказала, что ее жизнь изменилась, но в семейном кругу все осталось по-прежнему.
«Когда я прихожу домой, домашние спрашивают меня, почему нет еды и просят приготовить что-нибудь поесть, то-то и то-то. Они не проявляют милосердия», – с улыбкой рассказала премьер-министр, у которой есть сын Стен, совсем скоро ему исполнится 11 лет. Ребенок родился в предыдущем браке Каллас с бизнесменом Таави Вескимяги.
Сейчас Кая Каллас в состоит в официальном браке с инвестиционным банкиром Арво Халлике. Впервые они появились на публике вместе в 2017 году на приеме у президента. Говорят, что познакомились они через общих знакомых. Пара обручилась в октябре 2017 года, а свадебное торжество состоялось годом позже. Каллас решила оставить свою фамилию прежней. В 2018 году они вместе купили дом в Таллине.