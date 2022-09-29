ФОТО ⟩ Премьер-министр Кая Каллас пожаловалась на домашние хлопоты

Кая Каллас опубликовала в Instagram фотографию своей кухни . «Вы хотели узнать, чем я занимаюсь в свободное время», – написала премьер-министр.

«Тем же самым, чем и все работающие матери. Я прихожу домой – посудомоечная машина закончила стирку, раковина полна грязной посуды, потому что у подростков нет времени на уборку», – написала Каллас, добавив радостный смайлик.

Фото: Kuvatõmmis Instagramist

В мае 2021 года, через несколько месяцев после того, как Кая Каллас стала премьер-министром, в откровенном интервью она сказала, что ее жизнь изменилась, но в семейном кругу все осталось по-прежнему.

«Когда я прихожу домой, домашние спрашивают меня, почему нет еды и просят приготовить что-нибудь поесть, то-то и то-то. Они не проявляют милосердия», – с улыбкой рассказала премьер-министр, у которой есть сын Стен, совсем скоро ему исполнится 11 лет. Ребенок родился в предыдущем браке Каллас с бизнесменом Таави Вескимяги.