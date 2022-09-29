ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ Кая Каллас попала в ТОП журнала TIME

Не существует единого способа оказать влияние, поэтому не существует единого способа, с помощью которого TIME измеряет влияние, необходимое для отбора. В результате и по своему замыслу в список TIME100 Next 2022 года вошли музыканты, а также медицинские работники, правительственные чиновники, а также лидеры движений, громкие разоблачители, а также топ-менеджеры - и все это под руководством журналистов TIME и на основе их репортажей.
Премьер министр Финляндии Санна Марин специально для журнала дала свою характеристику Кае Каллас:
«Кая Каллас впервые связалась со мной всего через несколько часов после вступления в должность премьер-министра Эстонии в январе 2021 года. С тех пор мы тесно сотрудничаем, укрепляя наши двусторонние отношения и отношения в рамках Европейского союза.
Вместе мы разделяем программу амбициозной климатической политики и трансформации нашей энергетической политики, делая упор на возобновляемые источники энергии и сокращая нашу зависимость от российских ископаемых энергоносителей.
В рамках ЕС Каллас является сильным выразителем нашей совместной поддержки Украины, которая страдает от необоснованной агрессии России. Фундаментальные изменения в нашей среде безопасности заставили Финляндию и Швецию добиваться членства в НАТО. Эстония неизменно поддерживала нашу заявку на протяжении всего процесса. Кая Каллас ведет свою страну с твердой европейской убежденностью, которая, несомненно, станет еще глубже с укреплением совместной обороны нашего региона. Наши частые встречи в качестве руководителей наших правительств - это также встречи умов.»