Горячая аналитика: сколько минут надо отработать в Эстонии и мире, чтобы купить чашку кофе

Среди стран, попавших в рейтинг, самый дорогой капучино в Дании (5,08 €), Катаре (5,05 €) и Гонконге (5,06 €). А самые приятные для кофеманов цены в Украине (1,07 €), Тунисе (0,70 €) и Алжире (0,58 €). Если же сопоставить стоимость напитка со средней заработной платой по стране, то лидерами становятся Андорра, Австралия, Швейцария и Люксембург. В этих странах на чашку кофе можно заработать за 8–9 минут.

В Эстонии при средней стоимости напитка в 2,93 € заработать на него можно за 22 минуты. Это 52-е место рейтинга. Литовцы получат капучино чуть позже — за 23 минуты. А жители Латвии «заплатят» за свой кофе 25 минут труда.

Последние места рейтинга достаются Шри-Ланке, Индонезии и Нигерии. В Нигерии на капучино нужно работать более 2-х часов, в Индонезии — 1 час и 35 минут, а на Шри-Ланке — чуть более 1,5 часов.

Методология и источники данных

Стоимость 1 чашки кофе (капучино), указанная в этом исследовании, взята с сайта numbeo.com, где цены на разные товары и услуги собираются сотнями тысяч пользователей со всего мира. Информация о средней заработной плате была взята с сайтов органов государственной статистики или соответствующих министерств и является актуальной на момент публикации исследования. Размер зарплаты после уплаты налогов рассчитан с помощью местных калькуляторов зарплат. Месячную зарплату мы поделили на 21 (среднее количество рабочих дней в месяце), на 8 (среднее количество рабочих часов в день) и на 60 (количество минут в 1 часе). В странах, где статистические ведомства пользуются недельными ставками, размер дохода делили на 5. Для конвертации валют использовался средний курс Google Finance на период с 1 по 23 сентября 2022 года.