КАК ТАК МОЖНО?! ⟩ «Мы увидели на дороге непонятную кучу»: бессердечное существо выбросило трех котят на проезжую часть

«Котята лежали посреди лесной дороги, на гравийной дороге», – рассказала Рена, которая нашла котят, когда ехала домой из сельской местности. «Котята были не в коробке, а посреди гравийной дороги, три штуки друг на друге», – рассказала она Elu24.

Фото: Erakogu

«Ехали домой из деревни, увидели непонятную кучу посреди дороги. Мы остановили машину, а куча оказалась живой! Друг на дружке лежали маленькие удивительные меховые шарики. На улице было 2 градуса. Кругом густой лес», – написала Рена в социальных сетях.

«Я так рада, что мы решили поехать домой по этой дороге. Эти три милые души были спасены. В настоящее время котята все еще со мной. Я буду рада не отдавать их в приют, может быть, кому-то нужен маленькое меховое счастье», – написала она на своей странице в социальной сети.

Фото: Erakogu

Рена рассказала Elu24, что желающих получить котят было много, и теперь котята обрели новых хозяев. «Было много желающих, но котята еще слишком малы, им около месяца, и они останутся со мной, пока не начнут самостоятельно есть и пить. Я приучила двоих из них к лотку, один все еще учится. В настоящее время они кормятся из бутылочек с соской», – рассказывает Рена в интервью Elu24.

Одного из котят, однако, семья Рены оставляет себе. «Один останется с нами, хотя у нас уже есть две кошки и собака», – говорит Рена.

Фото: Erakogu

«Мы также обратились к ветеринару, и стало ясно, что это котята домашней кошки. Они были чистыми», – рассказывает женщина, которая нашла кошек. «Мы также обыскали обочину дороги, чтобы проверить, не осталось ли еще кого-нибудь, но не увидели. Все котята – девочки.»

Фото: Erakogu