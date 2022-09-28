Кардиолог-терапевт Наталья Гаврилюк назвала возможную причину смерти Юрия Шатунова, пишет "Рамблер Новости"
Кардиолог назвал возможную причину смерти Шатунова
Кардиолог назвал возможную причину смерти Шатунова
По мнению врача, причиной смерти могли стать атеросклеротические бляшки в сердце.
«Дестабилизация бляшки даже небольшого размера может действительно привести к инфаркту и у молодых людей. Часто эти инфаркты фатальны за счет того, что миокард не подготовлен к ишемии, по сравнению с людьми более пожилого возраста», — заявила кардиолог.
При этом, по словам Гаврилюк, иногда в самих артериях могут сформироваться тромбозы. Если это случилось, просвет бляшки полностью закупоривается тромбами без атеросклероза.
«Нестабильность на фоне инфекции, на фоне переутомления, стрессов, возможна даже у человека, не имеющего предрасполагающего фактора», — предупредила врач.
Ключевые слова