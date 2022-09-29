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Приметы на 29 сентября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы проблемы в дом не впустить

Limon.ee
Приметы на 29 сентября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы проблемы в дом не впустить
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Осень. Иллюстративная картинка.
Осень. Иллюстративная картинка. Фото: Shutterstock

Как привлечь удачу 29 сентября и что нужно приготовить женщинам, пишет «Главред».

В этот день по птицам гадали, какой будет зима. Чем больше жира наросло на кости глухаря или утки - тем сильней будут морозы. А если в этот день слышали гром, то ждали бесснежную зиму.

Хозяйки обязательно готовили капусту на зиму. Главным образом, ее квасили. Квашеная капуста была отличным дополнением к столу, ведь это просто кладезь витаминов.

К капусте нередко добавляли яблоки, морковь, клюкву и бруснику - кому что больше нравится.

Что нельзя делать 29 сентября

  • Нельзя в этот день ловить рыбу и ходить к водоемам.
  • Нельзя завидовать в этот день никому.
  • Нельзя 29 сентября отправляться в дальнюю поездку.
  • Нельзя ссориться в доме и злиться.

Приметы на 29 сентября

  • Если листья не падают на Евфимию, то это означает, что морозы будут нескоро.
  • Если на 29 сентября сухо, значит зима будет теплой.
  • Если в этот день раздается гром, то зима будет без снега.
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