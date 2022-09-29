Гороскоп на 29 сентября 2022: Близнецам – траты, Стрельцам – новая работа, Водолеям – опасность

Дева

Этот день порадует Дев массой приятных событий и хороших новостей. Настроение не подводит, вы полны энергии и жизненных сил и сможете не только справиться со своими обязанностями, но и помочь окружающим. Во второй половине дня любимый человек порадует неожиданным сюрпризом.

Весы

В этот день Весы могут решиться на разговор с начальством. Сохраняя спокойствие и аргументируя свои доводы, у вас есть шанс выйти победителем из этого спора. В общении с близкими людьми также стоит держать эмоции под контролем, иначе грозите испортить отношения.

Скорпион

В четверг Скорпионам не следует попусту растрачивать свои силы и энергию на пустяки. Их может не хватить на действительно важный проект, который потребует предельной концентрации. Будьте осторожны с деньгами, лучше умерить траты, чтобы не остаться на мели.

Стрелец

В этот день удача улыбнется Стрельцам, которые находятся в поисках работы. Вы сможете найти вакансию мечты, с хорошими условиями труда. На рабочем месте вы сможете проявить свои профессиональные качества и сильные стороны. Не исключено и повышение по служебной лестнице.

Козерог

Козероги в этот день могут быть подвержены плохому настроению. Вы склонны перебирать в голове события прошлого и акцентировать внимание на самых негативных моментах. Вы склонны думать о людях, с которыми больше не вместе и ностальгировать по минувшему. Отвлечься от осенней меланхолии поможет общение с близкими.

Водолей

В этот день успех Водолеев будет зависеть от сообразительности и смекалки. Однако ключами вашего успеха становятся честность и искренность как в профессиональных, так и в личных отношениях. Сегодня стоит отказаться от дальних поездок. Они могут быть опасными и обернуться неприятностями.

Рыбы