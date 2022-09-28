Знаменитый мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки» прибыл в Таллинн, впервые в оригинальной постановке Вест-Энда. На премьере, которая состоялась во вторник в концертном зале Alexela, присутствовал весь эстонский бомонд.
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ПРЕДПОКАЗ ⟩ Эстонские звезды на предпоказе мюзикла «Кошки»: «В Эстонии ничего подобного достичь невозможно»
Эстонские звезды на предпоказе мюзикла «Кошки»: «В Эстонии ничего подобного достичь невозможно»
Премьера всемирно знаменитого мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки» состоялась в Эстонии 27 сентября. Впервые в Эстонии оригинальный мюзикл из Вест-Энда в полном составе исполняется в седьмой раз. Портал Elu24 попросил эстонских музыкантов и телевизионных деятелей, пришедших на шоу, рассказать, что их больше всего привлекает в мюзикле.