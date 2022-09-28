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ПРЕДПОКАЗ ⟩ Эстонские звезды на предпоказе мюзикла «Кошки»: «В Эстонии ничего подобного достичь невозможно»

Крислин Метсанурм Limon.ee
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Эстонские звезды на предпоказе мюзикла «Кошки»: «В Эстонии ничего подобного достичь невозможно»
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Фото: Erlend Štaub / Live Nation Eesti

Знаменитый мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки» прибыл в Таллинн, впервые в оригинальной постановке Вест-Энда. На премьере, которая состоялась во вторник в концертном зале Alexela, присутствовал весь эстонский бомонд.

Премьера всемирно знаменитого мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки» состоялась в Эстонии 27 сентября. Впервые в Эстонии оригинальный мюзикл из Вест-Энда в полном составе исполняется в седьмой раз. Портал Elu24 попросил эстонских музыкантов и телевизионных деятелей, пришедших на шоу, рассказать, что их больше всего привлекает в мюзикле.

«Это очень высокий уровень постановки, я всегда мечтала попасть в Вест-Энд. Я ходила на «Призрак оперы» на Бродвее», – говорит Кети Уйбомяги, известная телеведущая. Она также добавила, что в Эстонии должен был состояться ее собственный мюзикл «Кошки», и тогда она могла бы лично выйти на сцену, но этого так и не произошло. «Я представляла себе наших музыкальных звезд - Сильвера Лааса, Калле Сепп и Микка Саара – была бы их подвижность такой же хорошей, как у певцов Лондонской школы?»,– задалась вопросом Кети. На премьере «Кошек» Герли Падар и Кети обсуждали, смогли бы наши эстонские звезды сделать и половину того, что было на сцене в тот вечер. «Там все же другая школа: чечетка, балет, пение и тембр, и это все потрясающее отрепетировано», – сказала она, добавив, что у нее также появился любимый бас. Совсем недавно Кети снялась в «Вестсайдской истории», а до этого в постановке «Рождественская песнь Лотты» и в мюзикле «Бриолин».

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