ПРЕДПОКАЗ ⟩ Эстонские звезды на предпоказе мюзикла «Кошки»: «В Эстонии ничего подобного достичь невозможно»

«Это очень высокий уровень постановки, я всегда мечтала попасть в Вест-Энд. Я ходила на «Призрак оперы» на Бродвее», – говорит Кети Уйбомяги, известная телеведущая. Она также добавила, что в Эстонии должен был состояться ее собственный мюзикл «Кошки», и тогда она могла бы лично выйти на сцену, но этого так и не произошло. «Я представляла себе наших музыкальных звезд - Сильвера Лааса, Калле Сепп и Микка Саара – была бы их подвижность такой же хорошей, как у певцов Лондонской школы?»,– задалась вопросом Кети. На премьере «Кошек» Герли Падар и Кети обсуждали, смогли бы наши эстонские звезды сделать и половину того, что было на сцене в тот вечер. «Там все же другая школа: чечетка, балет, пение и тембр, и это все потрясающее отрепетировано», – сказала она, добавив, что у нее также появился любимый бас. Совсем недавно Кети снялась в «Вестсайдской истории», а до этого в постановке «Рождественская песнь Лотты» и в мюзикле «Бриолин».