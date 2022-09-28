ВИДЕО ⟩ «Старайся сделать этот день счастливым для окружающих!» Олег Предтеченский вместо «Цветов» привез в Эстонию Happy Day

А общий лозунг у меня лично – просыпайся утром и старайся сделать ЭТОТ день счастливым для тебя и для всех окружающих. Вот и всё!

На встречу с Олегом Предтеченским мы приехали во вторник, 27 сентября, в пять часов вчера. Буквально в это же время стало известно о смерти артиста Бориса Моисеева. Конечно, обойти эту грустную новость стороной не получилось.

– Олег, по дороге к вам мне позвонили коллеги, сообщили, что Борис Моисеев умер. Вы были с ним знакомы?

Новость стала для вокалиста группы «Цветы» неожиданной.

– Конечно, мы были знакомы, но мы не общались так по-серьезному. Мы на каких-то концертах, например, «Песня года» встречались в коридорах... (делает паузу и вздыхает) К сожалению, как говорится, все мы там будем. И может быть, иногда даже лучше раньше, чем позже... Что я еще могу сказать, я не особо был вовлечен в его творчество. Мне кажется, танцевал он великолепно. А по поводу песен – не буду комментировать.