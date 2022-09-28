Мать пропавшей дочери на пути в Испанию: моего ребенка видели, и я знаю, где ее искать

Несколько дней назад в группе Facebook «Эстонцы в Испании» Кайри, которая три месяца не получала вестей от своей дочери Кристины, поделилась своими опасениями. «Мне очень нужна ваша помощь. Моя маленькая девочка Кристина Комлева, или как ее еще называю – Шева, пропала без вести. Она обещала каждый месяц сообщать мне, что все в порядке, но вот уже три месяца от нее ни слуха. Я не говорю по-испански, иначе я была бы там и искала ее», - написала обеспокоенная мать.

В последний раз мать разговаривала с дочерью в конце июля. «У нее нет телефона. Она позвонила от знакомого, но они не вместе, и это было в конце июля», - рассказала она Elu24 несколько дней назад. У Кристины также нет аккаунтов в социальных сетях.

«Ее видели, и я знаю, где искать».

Во вторник Кайри объявила в социальных сетях, что они с мужем решили поехать за дочерью на машине. «Поездка в Испанию – это что-то из ряда фантастики, но мы справимся. В воскресенье мы стартовали в 19.00, и я, как старый таксист, закончила поездку на польской границе в два часа ночи», – написала она.

«Затем мы пересекли Польшу. Из-за трех аварий на автостраде было потеряно четыре часа. Бессонница тоже сделала свое дело», - говорит Кайри, описывая свой путь. «Еще раз большое спасибо всем, кто поддерживал или поддерживает нас в этом путешествии».

Сейчас Кайри объявила в Facebook, что ее дочь найдена, но сама еще до Испании не добралась. «Я хотел поблагодарить всех! Теперь у нас есть команда. Несколько человек приглядывают за дочкой на месте. Мы попытаемся подойти к ней спокойно, и я на 100% уверена, что все будет хорошо», – пишет она в социальной сети.