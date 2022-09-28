Как долго можно хранить яйца: ответы на самые задаваемые вопросы

Как правильно хранить яйца

Лучшим местом для хранения яиц является холодильник. Лучше всего их хранить в специальных термолотках из бумаги или пенопласта. Если вы будете перекладывать яйца в другую упаковку, то проследите за тем, чтобы они лежали острым концом вниз. Таким образом желток будет размещаться по центру, а воздушная камера не будет на него давить.

Отличным местом в холодильнике для хранения яиц будут контейнеры для овощей и фруктов внизу. Дело в том, что в среднем температура в холодильнике держится на уровне 0-8 градусов тепла. Однако в дверце она значительно выше допустимой нормы - 10-15 градусов тепла.

Нужно ли мыть яйца сразу после покупки

Многие хозяйки делают ошибку, думая, что мыть яйца необходимо сразу после магазина. Конечно, чистота в холодильнике - залог безопасности. Однако если вы хотите, чтобы яйца хранились дольше, то лучше их мыть только перед приготовлением.

Дело в том, что вода смывает защитную пленку, которая есть на скорлупе. Эта пленка предотвращает попадание бактерий внутрь яйца.

Как долго можно хранить яйца

Если вы положите яйца в холодильник сразу после покупки, то смело можете хранить их до 60 дней (с учетом того, что температура в холодильнике будет 0-8 градусов). Без холодильника они также могут храниться, однако не больше недели.