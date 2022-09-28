Лунный календарь на октябрь 2022: дни наибольшей удачи и опасности

Фазы Луны в октябре 2022

Чтобы рассчитать наиболее благоприятные дни месяца и распланировать дела, необходимо знать фазы лунного цикла. В дни полнолуния и новолуния лучще всего умерить активность и проявлять осторожность во всем.

Растущая Луна – с 1 по 8 октября.

Полнолуние – 9 октября в созвездии Овна.

Убывающая Луна – с 10 по 24 октября.

Новолуние – 25 октября в созвездии Скорпиона.

Благоприятные дни в октябре 2022

Лунный календарь на октябрь 2022 поможет узнать в какие дни сила небесного светила привлечет в жизнь удачу и деньги, усилит женственность и привлекательность.

1 октября 2022 – растущая Луна в знаке Стрелец – в этот день может обостряться интуиция. Подсказки внутреннего голоса помогут разобраться в сложных делах и решить проблемы. Благоприятный день для общения, можно легко наладить полезные контакты. Усиливается привлекательность и уверенность в себе. Можно отправляться в поездку или путешествие.

5 октября 2022 – растущая Луна в Водолее – усиливается смекалка и сообразительность, что идеально для учебы и самообразования. Легко усваивается новая информация. В профессиональной сфере можно добиться значительных успехов и реализовать запланированное. Усиливается и романтическое настроение. Благоприятный день для начала отношений.