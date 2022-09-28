Ср, 28.09.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

«Так и треснуть можно»: Волочкова в очередной раз продемонстрировала рабочую растяжку

Limon.ee
«Так и треснуть можно»: Волочкова в очередной раз продемонстрировала рабочую растяжку
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова Фото: Sergei Karpukhin

Анастасия Волочкова часами потеет в балетной студии. После репетиции экс-прима Большого театра продолжает тренироваться в фитнес-клубе.

На своей странице в соцсети звезда показала фрагмент одного из своих занятий. Анастасия удобно устроилась на тренажере и выполнила несколько упражнений на растяжку.

«Любимый тренажер я использую по своему назначению. Каждый раз после репетиции. Очень эффективные упражнения. Пробуйте, не пожалеете», — написала Волочкова.

Ключевые слова
Наверх