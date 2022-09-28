Анастасия Волочкова часами потеет в балетной студии. После репетиции экс-прима Большого театра продолжает тренироваться в фитнес-клубе.
«Так и треснуть можно»: Волочкова в очередной раз продемонстрировала рабочую растяжку
«Так и треснуть можно»: Волочкова в очередной раз продемонстрировала рабочую растяжку
На своей странице в соцсети звезда показала фрагмент одного из своих занятий. Анастасия удобно устроилась на тренажере и выполнила несколько упражнений на растяжку.
«Любимый тренажер я использую по своему назначению. Каждый раз после репетиции. Очень эффективные упражнения. Пробуйте, не пожалеете», — написала Волочкова.
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