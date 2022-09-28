КРАСИВОЕ ФОТО ⟩ Представительница Эстонии на Евровидении-2017 снова удивила яркой сменой прически

«Это совершенно нормально, если вы одержимы волосами», – пишет Лаура Пыльдвере в описании фотографии, размещенной в Instagram, на которой она позирует с длинными светлыми волосами.

Всего несколько дней назад певица, которая любит менять стиль, носила короткие светлые локоны на неделе моды в Милане.

Покрасив волосы в светло-розовый цвет этой зимой перед конкурсом Eesti Laul, Пыльдвере объяснила Elu24, что экспериментировала с более светлыми оттенками со своим парикмахером. «Моя большая мечта – однажды стать полностью блондинкой», – призналась Пыльдвере. Кажется, теперь мечта певицы сбылась.