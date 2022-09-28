КРАСИВОЕ ФОТО ⟩ Представительница Эстонии на Евровидении-2017 снова удивила яркой сменой прически

Певица Лаура Пыльдвере известна своими выдающимися костюмами и частой сменой стиля. На этот раз она ошеломила поклонников новой прической, теперь с длинными светлыми локонами, пишет Elu24.
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«Это совершенно нормально, если вы одержимы волосами», – пишет Лаура Пыльдвере в описании фотографии, размещенной в Instagram, на которой она позирует с длинными светлыми волосами.
Всего несколько дней назад певица, которая любит менять стиль, носила короткие светлые локоны на неделе моды в Милане.
Покрасив волосы в светло-розовый цвет этой зимой перед конкурсом Eesti Laul, Пыльдвере объяснила Elu24, что экспериментировала с более светлыми оттенками со своим парикмахером. «Моя большая мечта – однажды стать полностью блондинкой», – призналась Пыльдвере. Кажется, теперь мечта певицы сбылась.
На протяжении многих лет Пыльдвере экспериментировала с несколькими оттенками, а также удивляла, среди прочего, сине-зеленым, оранжевым и розово-фиолетовым цветоми волос.