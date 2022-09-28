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ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ Мультимиллионер за одну ночь: как живет эстонец после выигрыша в казино 6,5 миллионов

Геттер Трумси Limon.ee
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Мультимиллионер за одну ночь: как живет эстонец после выигрыша в казино 6,5 миллионов
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Фото: Shutterstock

В прошлом году двое мужчин из Эстонии выиграли на игровых порталах рекордные 6,5 млн евро и рекордные 7,2 млн евро. Elu24 спросил у крупного победителя, который за одну ночь стал богаче на 6,5 миллионов, как он справляется с ролью мультимиллионера.

Менее года назад 30-летний Реймо (имя изменено, известен редакции) рассказал Elu24, как выигрыш в азартную игру на сумму 7,2 миллиона евро изменил его жизнь. Удачливый эстонец сделал ставку €3,75, и это был не первый раз. В июне прошлого года, незадолго до Реймо, другой эстонец выиграл 6,5 миллионов евро с той же ставкой и в той же игре на портале Optibet!

Интересно отметить, что оба онлайн-игрока эстонской национальности на момент выигрыша были мужчинами в возрасте 30 лет, работающими в строительной отрасли в Финляндии. Победители не знают друг друга.

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