ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ Мультимиллионер за одну ночь: как живет эстонец после выигрыша в казино 6,5 миллионов

Менее года назад 30-летний Реймо (имя изменено, известен редакции) рассказал Elu24, как выигрыш в азартную игру на сумму 7,2 миллиона евро изменил его жизнь. Удачливый эстонец сделал ставку €3,75, и это был не первый раз. В июне прошлого года, незадолго до Реймо, другой эстонец выиграл 6,5 миллионов евро с той же ставкой и в той же игре на портале Optibet!