"Цель номерного знака - отличить одну машину от другой", - говорит Игорь Грязин, которого полиция попросила снять с номерного знака наклейку с эстонским флагом. По словам полиции, автомобили на дороге должны использовать надлежащий регистрационный знак, а знак Грязина не соответствует закону.
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ФОТО ⟩ Во время рейда полиция обнаружила запрещенную наклейку на автомобиле Игоря Грязина
Во время рейда полиция обнаружила запрещенную наклейку на автомобиле Игоря Грязина
Адвокат и политик Игорь Грязин несколько дней назад поделился в Facebook, что ему пришлось иметь дело с полицией из-за того, что он наклеил на номерной знак своего автомобиля эстонский флаг.