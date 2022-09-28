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ФОТО ⟩ Во время рейда полиция обнаружила запрещенную наклейку на автомобиле Игоря Грязина

Кетлин Крузе Limon.ee
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Во время рейда полиция обнаружила запрещенную наклейку на автомобиле Игоря Грязина
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Фото: Tairo Lutter

"Цель номерного знака - отличить одну машину от другой", - говорит Игорь Грязин, которого полиция попросила снять с номерного знака наклейку с эстонским флагом. По словам полиции, автомобили на дороге должны использовать надлежащий регистрационный знак, а знак Грязина не соответствует закону.

Адвокат и политик Игорь Грязин несколько дней назад поделился в Facebook, что ему пришлось иметь дело с полицией из-за того, что он наклеил на номерной знак своего автомобиля эстонский флаг.

«Полицейский сказал мне отклеить эстонский флаг и заменить его буквенным обозначением, принятым в Европейском союзе», – написал Грязин вместе с фотографией.

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