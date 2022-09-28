КАКОЙ БЫЛА ЖИЗНЬ ЯРКОГО ПЕВЦА? ⟩ Революционер Борис Моисеев: первый в России артист, совершивший каминг-аут

Последний концерт Бориса Моисеева в Таллинне был ярким и не таким, как другие.

16 октября 2012 года в Таллинне состоялся концерт самого экстравагантного и эпатажного артиста российской эстрады Бориса Моисеева – «Танец в белом».

По мнению многих музыкальных критиков, новое шоу Бориса Моисеева на тот момент не имело аналогов на российской эстраде. В его основе лежали уникальная хореографическая концепция и современные технические решения сценографии. Костюмы для всех участников были подготовлены ведущим российским дизайнером Валентином Юдашкиным, c которым Моисеев отработал более 30 лет.

В Таллинне тогда артист сказал: «В моей жизни в последний год было два ярко выраженных цвета – черный и белый. Черный закончился, теперь вокруг светлый белый цвет. И жизнь начинается с белого листа. Я сейчас выхожу на сцену, как в первый раз! Как на выданье! Удивительные ощущения, потрясающие!»