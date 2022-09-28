В 90-х певец превратился в культовую фигуру российского шоу-бизнеса, взорвав эстраду хитами «Голубая луна», «Звездочка» и «Щелкунчик». Однако в последние несколько лет Борис Моисеев отошел от творчества из-за ухудшения здоровья. Круг его общения сильно сузился, и даже брат Марк не мог дозвониться до родственника.
КАКОЙ БЫЛА ЖИЗНЬ ЯРКОГО ПЕВЦА? ⟩ Революционер Борис Моисеев: первый в России артист, совершивший каминг-аут
Борис Моисеев привык идти против течения: в 90-е, вопреки негодованию масс, он переодевался в юбки, перья и стразы, поражал публику эпатажными номерами и двусмысленными фразами. Один из первых певцов-геев в России, совершивших каминг-аут (другие его коллеги по цеху до сих пор не осмеливаются на подобный шаг). Но у артиста была армия поклонников в каждом уголке страны, их было больше, чем антифанатов. Его любили даже консервативно настроенные мужчины и женщины как в РФ, так и за ее пределами. Моисеева транслировали по всем российским каналам, для него были открыты все дороги.
Повод вспомнить о семейных тайнах Бориса Моисеева совсем не радостный: 27 сентября 68-летний певец скончался. Виновата в этом давняя болезнь, или же халатность близкого круга артиста? Обо всем этом – в нашем материале.
Одной из последних песен Моисеева стал хит с латвийской певицей Лаймой Вайкуле.
Белорусский танцовщик и хореограф, а впоследствии – эстрадный певец Борис Моисеев, прославился не в последнюю очередь благодаря эпатажному образу и смелости. Артист был очень ярким и талантливым, не таким, как все, что и подкупало. Казалось бы, все про него всё знали, но загадка оставалась всегда.
Борис Моисеев умер в своей московской квартире. Тело днем 27 сентября обнаружил его друг и арт-директор Сергей Горох. Как обычно, днем Горох пришел в апартаменты для того, чтобы проведать своего друга и коллегу. Он увидел Моисеева уже лежащим на полу, вызвал медиков и пытался помочь. Однако приехавшие врачи скорой лишь констатировали смерть.
Когда-то у него было шоу под названием «Борис Моисеев и его леди». А когда журналисты однажды спросили певца о главных леди в его жизни, он ответил: «Это моя мама, Алла Пугачева и Людмила Марковна Гурченко».
Детство
Борис родился в Мозырской колонии под Могилевом (Республика Беларусь), где его мать, польская еврейка по происхождению, отбывала срок по политической статье. Моисеев никогда не видел своего отца и так не узнал его имени. Известно только, что этот человек работал в той же колонии и сделал всё, чтобы женщина оказалась на свободе. Борис полагал, что он был начальником блока, так как конвоирами в колонии были женщины.
Вот что шоумен рассказывал о своей матери, Гене Борисовне Моисеевой.
«Мамы не стало много лет назад, но всё равно каждый день я мысленно с ней. Она для меня своеобразный бог, перед которым я держу отчет за все прожитые секунды и минуты. Каждое утро, каждую ночь я разговариваю с ней, рассказываю о своих бедах и радостях. Только, наверное, слишком пафосно называть мою маму леди. Она скорее великая женщина, перенесшая слишком много горя в своей жизни», – говорил Моисеев.
Карьера
Широкой общественности Борис Моисеев известен в первую очередь как певец, хотя изначально артист занимался танцами – окончил Минское хореографическое училище и работал в Харьковском театре оперы и балета. Позже работал в Литве в Каунасском Государственном музыкальном театре, а позже стал главным балетмейстером Государственного оркестра Литовской ССР «Тримитас».
В свое время попал в труппу Аллы Пугачевой, а в конце восьмидесятых трио «Экспрессия», в котором был Моисеев, начало самостоятельную карьеру. Танцоры выступали в странах Европы и США, некоторое время Борис Моисеев работал в качестве хореографа и режиссера-постановщика муниципального театра в Новом Орлеане. Отказаться от такой возможности Моисеев не мог, но обязательно сделал бы это, если бы знал, в какой опасности находилась дома любимая мать.
В девяностые годы Борис Моисеев начал петь, дебют состоялся в программе «Что? Где? Когда?». «Экспрессия» исполнила трек «Вот это да», где Моисеев на этот раз самостоятельно спел свою партию. Наиболее известен стал как исполнитель песни «Голубая луна», которую исполнил в дуэте с Николаем Трубачом.
Борис Моисеев также выступал в дуэте с Людмилой Гурченко, многократно становился лауреатом российских музыкальных премий «Овация» и «Золотой граммофон».
Позже мать Моисеева Геню Борисовну продолжали преследовать несчастья: ампутация ноги, а затем и руки. Братьев рядом не было, Борис работал за границей, так что за женщиной приглядывала соседка. Однажды, когда мать танцора сидела в квартире одна, какой-то глухонемой перепутал спьяну подъезд и этаж, выбил дверь и убил родительницу костылем… Неслучайно в репертуаре Моисеева появилась композиция «Глухонемая любовь»…
«Дитя порока»
Спустя два года после смерти матери Борис вернулся в Россию, а так как на экраны тогда вышел докуфильм о его танцевальном коллективе «Экспрессия», это позволило начать сольную карьеру. Трио трансформировалось в проект «Борис Моисеев и его леди», затем появился шоу-театр и спектакль «Дитя порока».
Так как танцевальные номера превратились в шоу, артист с легкостью перешел в категорию музыкальных исполнителей. После «Глухонемой любви» вместе с Николаем Трубачом певец представил публике хит «Голубая луна». Следом вышли «Щелкунчик», «Звездочка алая» и «Черный бархат». Популярность обрел и кавер на шлягер Army of Lovers Sexual Revolution, записанный со «Стрелками».
Затем Бориса потянуло на лирику и в его репертуаре появились драматичные песни «Петербург-Ленинград» и «Когда забудешь ты меня». Первую артист исполнял в дуэте с Людмилой Гурченко, так что коллегам мигом приписали роман. На самом же деле звездам было непросто сработаться, и они нередко ссорились во время съемок клипа.
На протяжении всей карьеры Моисеева не оставляли сплетни о его нетрадиционной ориентации. Если поначалу он не спорил со слухами, то в 2010-м прямо заявил, что притворялся представителем сексуальных меньшинств ради славы. Более того: 12 августа 2010 артист сообщил о намерении жениться на американке Адель Тодд. Правда, намеченное на сентябрь торжество так и не состоялось.
Была в судьбе артиста и еще одна несостоявшаяся свадьба: с посещавшей уроки танцев в театре Вильнюса Эрминой Мицкевич. По словам одной из солисток «Экспрессии», влюбленные успели купить кольца и платье, но так и не расписались. «До обручения у них не дошло, потому что наш коллектив уехал в Москву, – поясняла Людмила Толкач. – Как-то Эрмина тоже появилась в Москве. Вошла в гримерку Моисеева. Он потом поделился: «Представляешь, она говорит, что беременна!» Не поверил. Может, девушка в самом деле пыталась его удержать! Придя во второй раз, она сказала – мол, я дала тебе время подумать. Но раз тебе не нужно... Так сын у Бори и не родился».
Сам же Моисеев в 2004-м заявил, что у него есть взрослый сын Амадеус, плод любви «литовского периода», который работает в Польше в краковском театре глухонемых. Вот только в городе такого учреждения не имелось, как и сотрудника сцены со столь необычным именем…
Дружба с Аллой Пугачевой
Борис Моисеев поддерживал теплые отношения с Аллой Пугачевой. Музыкальных исполнителей связывала давняя дружба. В своих социальных сетях певец размещал архивные фото с Аллой Борисовной. Фотография была сделана в то время, когда музыкант входил в состав танцевального трио «Экспрессия».
Что касается отношений между Аллой Пугачевой и Борисом Моисеевым, известно, что именно Примадонна разглядела в единственном мужчине-танцоре трио «Экспрессия» будущую звезду. Алла Борисовна помогла начинающему артисту пробиться на вершину эстрады.
«Алла для меня – это святое. Потрясающая женщина, суперстар. В 1980 году я работал в Юрмале – в знаменитом ресторане «Кабург», где бывали первые лица государства и звезды. Однажды вечером появилась она – вместе с мужем, Женей Болдиным, и Ильей Резником. Я загорелся: надо сделать, чтобы она меня запомнила! У меня был танец «Синьор Ча-ча-ча», и я исполнил его с огромной розой, зажатой в зубах. На последних аккордах дотанцевал до ее столика – и опустил цветок перед Аллой. Она улыбнулась и сказала: «Ты мне нравишься». А когда увидела всю программу целиком, предложила поработать вместе. Мы обменялись номерами телефонов, Алла сказала: звони! Целый месяц я ее набирал, но Пугачева не отвечала. И вдруг позвонила сама: «Боря, время пришло, бери вещи, девочек и приезжай в Москву!» – вспоминал Моисеев в интервью.
Закат
Артист выпускал диски и давал концерты до тех пор, пока позволяло здоровье. Еще в конце 2010 певец попал в клинику с подозрением на инсульт. Балет Бориса без работы не оставила Кристина Орбакайте, ну а старая подруга Алла Пугачева –регулярно навещала звездного пациента.
Увы, состояние артиста ухудшилось – отнялась левая часть тела, а спустя три дня пришлось ввести Моисеева в медикаментозную кому. В 2011 исполнителю стало лучше, так что он появился на «Новой волне». Правда, фото и видео продемонстрировали последствия удара – затрудненность речи, лишний вес, нарушение работы мышц.
В 2015 СМИ заговорили о втором инсульте артиста, после которого он отправился на реабилитацию в США. Пресса сообщала, что певец ведет здоровый образ жизни и обратился к религии, однако брат звезды Маркс, живущий в Канаде, был не согласен с этим мнением, особенно, когда потерял связь с Борисом.
Так, минувшей весной Маркс Толкач отмечал, что из рациона брата не исчез алкоголь, кроме того, он курит, из-за чего возможен очередной инсульт. По словам жителя Канады, на тот свет Моисеева отправить желает его директор Сергей Горох, который якобы уже распродал имущество из квартиры певца в Москве. Обвинял Толкач Гороха и в превращении родственника в затворника, которому невозможно дозвониться, и в присвоении недвижимости.
Сергей оправдался, заявив, что не переоформлял жилье Моисеева на себя, а лишь сделал пожизненную ренту: мол, подопечный насмотрелся «ужастиков» про дележку квартир, вот и решил себя обезопасить. Внимательно следил директор и за здоровьем артиста: в доме установили камеру и тревожную кнопку, после нажатия которой Горох немедленно приезжал проведать исполнителя.
Как ни старались врачи и арт-директор, 27 сентября 68-летний Борис Моисеев умер очередного инсульта. На полу квартиры его обнаружил утром Сергей Горох, вот только весть о случившемся распространилась лишь через несколько часов. «По идее Сергей Горох должен был первым позвонить и сообщить. Сейчас мне многие звонят, но только не он», – негодовал Маркс в беседе с журналистами.
Толкач продолжает винить арт-директора в том, что тот оградил брата от близких и скрыл его местонахождение. «В последний раз мы созванивались с Борисом в его день рождения полтора года назад. После этого ни разу не разговаривали, сколько бы ни звонили. Звонили и мои дети, и внуки, с Пугачевой связывались... Горох его полностью изолировал, отключил все его телефоны. Я даже попросил соседку, которая улетала в Москву, найти Бориса. Она прилетела и сказала, что его не нашла. Никто не открыл дверь. Жалею, что так и не успели пообщаться перед смертью. Мой любимый братик, любимый человек, которого люблю и любил… Ужасно, что с ним невозможно было поговорить», – сокрушался Маркс.
Прощай, Звездочка!
Последний концерт Бориса Моисеева в Таллинне был ярким и не таким, как другие.
16 октября 2012 года в Таллинне состоялся концерт самого экстравагантного и эпатажного артиста российской эстрады Бориса Моисеева – «Танец в белом».
По мнению многих музыкальных критиков, новое шоу Бориса Моисеева на тот момент не имело аналогов на российской эстраде. В его основе лежали уникальная хореографическая концепция и современные технические решения сценографии. Костюмы для всех участников были подготовлены ведущим российским дизайнером Валентином Юдашкиным, c которым Моисеев отработал более 30 лет.
В Таллинне тогда артист сказал: «В моей жизни в последний год было два ярко выраженных цвета – черный и белый. Черный закончился, теперь вокруг светлый белый цвет. И жизнь начинается с белого листа. Я сейчас выхожу на сцену, как в первый раз! Как на выданье! Удивительные ощущения, потрясающие!»
Галерея: эпатажный концерт Бориса Моисеева в Таллинне