В Сети появилось видео, как отец с сыном летят в Россию.
Все бегут обратно в Москву? Смотри, что происходит на рейсе Казахстан-Россия
Все бегут обратно в Москву? Смотри, что происходит на рейсе Казахстан-Россия
Достоверность видео, проверить, конечно, сложно, однако сама ситуация забавна своей абсурдностью. В то время, как пустой самолет летит в Россию, люди не могут купить билеты, чтобы улететь из России, где объявлена частичная мобилизация. Люди вынуждены находить альтернативные способы, чтобы добраться до пунктов пересечения границы.
Например, из-за большого количества желающих покинуть страну, на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс правительство РФ дало приказ развернуть мобилизационный пункт военкомата.
«По данным ФСБ, после объявления «частичной» мобилизации из России выехала 261 тысяча мужчин.» Об этом «Новой газете. Европа» сообщил источник в администрации президента России.
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