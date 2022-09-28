Все бегут обратно в Москву? Смотри, что происходит на рейсе Казахстан-Россия

Достоверность видео, проверить, конечно, сложно, однако сама ситуация забавна своей абсурдностью. В то время, как пустой самолет летит в Россию, люди не могут купить билеты, чтобы улететь из России, где объявлена частичная мобилизация. Люди вынуждены находить альтернативные способы, чтобы добраться до пунктов пересечения границы.