Орбакайте, братья, помощник: кто претендует на роскошное наследство Моисеева

Отдельного внимания заслуживает сам помощник Моисеева. В последнее время только от Сергея представители СМИ и поклонники могли узнать, что происходит с исполнителем хита «Щелкунчик». Горох заведовал всеми делами эпатажного артиста. Он же, к слову, и обнаружил тело Моисеева. Ранее сам Сергей рассказал, что в 2020 году артист предложил ему заключить договор пожизненной ренты – якобы ради предотвращения недоразумений при делении наследства. И хотя Горох не является собственником московских апартаментов покойного Моисеева, есть вероятность, что недвижимость перейдет именно помощнику звезды.

Не стоит забывать о том, что у Моисеева еще была квартира в Дубае. Элитная недвижимость расположена на 102-м этаже небоскреба и занимает 115 квадратных метров. Стоимость апартаментов впечатляющая – 300 тысяч долларов. И если латвийское имущество Бориса Михайловича, предположительно, перейдет Кристине Орбакайте, а московское Сергею Гороху, то можно предположить, что хотя бы на квартиру-студию в Дубае могут рассчитывать родственники покойного исполнителя – братья Маркс и Леонид. Правда, с ними Моисеев почти не общался, так что возможно, что их имена вообще отсутствуют в завещании звезды.

«Если у Бориса Михайловича нет наследников первой очереди (родители, жена, дети), то в право наследования в равных долях вступают наследники второй очереди – братья и сестры. Но это при условии отсутствия завещания. Известно, что Борис Моисеев долго болел, но был дееспособным, поэтому он мог его составить. В таком случае наследство получит человек, указанный в завещании», – прояснил ситуацию адвокат Юрий Шель.