Исполнителя хита «Голубая луна» не стало 27 сентября. Между тем еще при жизни разбитого инсультами певца пошли разговоры о его вероятных наследниках. Рассказываем, кому в действительности может отойти все нажитое Борисом Моисеевым, пишет Экспресс газета.
Орбакайте, братья, помощник: кто претендует на роскошное наследство Моисеева
Моисеев был известным трудягой, этот факт не раз подтверждали его коллеги по цеху. После первого инсульта исполнитель стремился выступать, даже согласился на съемки клипа вместе со Стасом Костюшкиным. Неудивительно, что и зарабатывал Борис Михайлович неплохо. Известно, что певец оставил после себя три квартиры.
Так, одни трехкомнатные апартаменты расположены на Садовом кольце в Москве. Когда-то над ними усиленно трудился дизайнер, и в итоге получилась роскошная студия площадью 120 квадратных метров с удивительным убранством. К примеру, в гостиной этой квартиры можно обнаружить стол и кресло от Gucci с леопардовой обивкой. Прихожей там нет, зато к услугам будущего хозяина будут сразу несколько гардеробных, королевская кровать и возле нее большой клоун – подарок Лолиты Милявской.
Много разговоров в этом году было про квартиру Моисеева в Юрмале. Сам Борис Михайлович называл эту недвижимость своей загородной дачей и очень любил. 140 квадратных метров, гостиная, кухня, две спальни, уборная и, самое главное, большие окна в пол – Моисеев обожал сидеть перед ними в зимнее время года.
По слухам, свою латвийскую недвижимость Борис Михайлович то ли хотел отписать, то ли отписал Кристине Орбакайте. Если все так, то удивляться нечему. Алла Пугачева до конца жизни артиста оставалась его самой близкой подругой, и к старшей наследнице Примадонны Моисеев питал теплые чувства. Правда, концертный директор певца Сергей Горох ранее так и не смог подтвердить информацию о том, что Орбакайте стала наследницей его начальника.
Отдельного внимания заслуживает сам помощник Моисеева. В последнее время только от Сергея представители СМИ и поклонники могли узнать, что происходит с исполнителем хита «Щелкунчик». Горох заведовал всеми делами эпатажного артиста. Он же, к слову, и обнаружил тело Моисеева. Ранее сам Сергей рассказал, что в 2020 году артист предложил ему заключить договор пожизненной ренты – якобы ради предотвращения недоразумений при делении наследства. И хотя Горох не является собственником московских апартаментов покойного Моисеева, есть вероятность, что недвижимость перейдет именно помощнику звезды.
Не стоит забывать о том, что у Моисеева еще была квартира в Дубае. Элитная недвижимость расположена на 102-м этаже небоскреба и занимает 115 квадратных метров. Стоимость апартаментов впечатляющая – 300 тысяч долларов. И если латвийское имущество Бориса Михайловича, предположительно, перейдет Кристине Орбакайте, а московское Сергею Гороху, то можно предположить, что хотя бы на квартиру-студию в Дубае могут рассчитывать родственники покойного исполнителя – братья Маркс и Леонид. Правда, с ними Моисеев почти не общался, так что возможно, что их имена вообще отсутствуют в завещании звезды.
«Если у Бориса Михайловича нет наследников первой очереди (родители, жена, дети), то в право наследования в равных долях вступают наследники второй очереди – братья и сестры. Но это при условии отсутствия завещания. Известно, что Борис Моисеев долго болел, но был дееспособным, поэтому он мог его составить. В таком случае наследство получит человек, указанный в завещании», – прояснил ситуацию адвокат Юрий Шель.
Специалист также уточнил, что братья теоретически могут оспорить завещание Моисеева. Как вариант, они вправе потребовать провести экспертизу медицинских документов исполнителя и попробовать доказать, что в момент написания завещания он не отдавал отчета в своих действиях. Но в таком случае в суде развернется самая настоящая битва за наследство с привлечением свидетелей, нотариуса и медицинских экспертов.