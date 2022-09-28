Королевский биограф о принце Джордже: «Он сказал однокласснику, что его отец будет королем, и что ему «лучше быть осторожнее»

Так, она пишет, что дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон воспитываются с пониманием того, что такое монархия, и с «чувством долга». Принцу Джорджу уже сказали, что однажды он станет монархом. При этом родители стараются не нагружать своих детей большим количеством королевских обязанностей слишком рано.

Принц Джордж, пишет Николл, хорошо понимает, кем он является. В подтверждение своих слов автор рассказывает следующий случай:

Когда он был помладше, как-то он подрался с друзьями в школе и сказал своему однокласснику убийственную фразу: «Мой папа будет королем, так что тебе лучше быть осторожнее».

Дети принца Уильяма уже выполняют некоторые королевские обязанности и иногда появляются на мероприятиях вместе с родителями. Принц Джордж и принцесса Шарлотта также пришли на похороны королевы Елизаветы II вместе с другими членами королевской семьи.