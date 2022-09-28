Четыре года назад две инициативные таллиннки создали проект свиданий My Love Story. А все для того, чтобы у тех, кто ищет свою вторую половинку, появился реальный шанс познакомиться.
ВИДЕО ⟩ «Если бы мужчины в Эстонии были активней!» Красотки из My Love Story сражаются с одиночеством
My Love Story проводит вечера знакомств, увлекательные свидания вслепую и зажигательные дискотеки. Принимают в них участие совершенно разные люди: офисные работники, врачи, учителя, бизнесмены, а порой даже местные знаменитости, которые тоже устали от одиночества. Организаторы вспоминают, как сами удивились, когда на одном из вечеров свиданий совершенно зажатый айтишник ушел с роскошной дамой. К слову, пара до сих пор вместе.
Все встречи клуба проходят в непринужденной обстановке – так завязать отношения гораздо легче. Помогает проект не только встретиться, но и поддерживать отношения – с этой целью для уже сложившихся пар проводятся мастер-классы и игры. Например, недавно на закрытой вечеринке организаторы предложили участникам разыграть сценку из детской сказки «Теремок». Взрослые люди смеялись как дети, вытягивая роли в случайном порядке, а потом воплощая их на импровизированной сцене. Вся напускная, ненужная солидность слетела вмиг, словно ноябрьская листва при резком порыве ветра, и атмосфера встречи стала теплой и легкой.
«Если бы люди были активней – счастливых пар в Эстонии было бы гораздо больше!» – уверены создательницы My Love Story.
Этой осенью таллиннскому проекту My Love Story исполняется четыре года – яркое торжество по этому поводу пройдет в столице уже в эту субботу. Накануне праздника к нам в редакцию заехали его организаторы – Елизавета Рунина и Анастасия Ремизова.
Чтобы сохранять конфиденциальность участников, вечеринки My Love Story обычно закрытые. А вот на день рождения проекта ждут всех, как мечтающих познакомиться, так и уже сложившиеся пары.
– Сколько одиноких сердец за эти четыре года нашли друг друга благодаря вам?
Елизавета: Официальная свадьба у нас была одна. Точное количество сложившихся пар сложно назвать, но их точно больше двадцати. Самое главное, что мероприятие My Love Story дает площадку для знакомства, а дальше люди уже сами должны проявлять себя, дальше все в ваших руках. Если бы люди были более активны, пар было бы гораздо больше!
– Почему в наши дни так сложно познакомиться?
Анастасия: Потому что люди больше заняты в работе, они больше времени проводят в соцсетях. И вообще, почему-то пошла такая тенденция, что мужчины не активные.
Не активные мужчины, да! И я считаю, и мы с Елизаветой все время говорим про это: мужчины должны быть более активны!
Вообще, и девушки должны быть активными – надо ходить, надо выходить, надо двигаться, не сидеть на месте. И обязательно, конечно, совершать поступки для своих вторых половинок.
– Легко сказать – быть посмелее! Но что делать людям, которые стесняются, которые зажаты, которые не смелые по своей природе?
Елизавета: Таких людей действительно много, мы всегда говорим им, что надо выходить из зоны комфорта.
Всем нам порой немного страшно, приходится преодолевать себя. И только выходя из зоны комфорта можно достигнуть результатов.
Мы очень рады, что за четыре года люди все-таки стали смелее, стали нам больше писать и уже более спокойно приходить на мероприятия знакомств.