ВИДЕО ⟩ «Если бы мужчины в Эстонии были активней!» Красотки из My Love Story сражаются с одиночеством

My Love Story проводит вечера знакомств, увлекательные свидания вслепую и зажигательные дискотеки. Принимают в них участие совершенно разные люди: офисные работники, врачи, учителя, бизнесмены, а порой даже местные знаменитости, которые тоже устали от одиночества. Организаторы вспоминают, как сами удивились, когда на одном из вечеров свиданий совершенно зажатый айтишник ушел с роскошной дамой. К слову, пара до сих пор вместе.

Все встречи клуба проходят в непринужденной обстановке – так завязать отношения гораздо легче. Помогает проект не только встретиться, но и поддерживать отношения – с этой целью для уже сложившихся пар проводятся мастер-классы и игры. Например, недавно на закрытой вечеринке организаторы предложили участникам разыграть сценку из детской сказки «Теремок». Взрослые люди смеялись как дети, вытягивая роли в случайном порядке, а потом воплощая их на импровизированной сцене. Вся напускная, ненужная солидность слетела вмиг, словно ноябрьская листва при резком порыве ветра, и атмосфера встречи стала теплой и легкой.

«Если бы люди были активней – счастливых пар в Эстонии было бы гораздо больше!» – уверены создательницы My Love Story.

Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Этой осенью таллиннскому проекту My Love Story исполняется четыре года – яркое торжество по этому поводу пройдет в столице уже в эту субботу. Накануне праздника к нам в редакцию заехали его организаторы – Елизавета Рунина и Анастасия Ремизова.