«Я благодарна загранице!» Певица Оля Полякова воспользовалась льготами для беженцев

По словам певицы, потратить пособие она могла только на определенные категории товаров.

«Я очень благодарна всей загранице, что она принимает наших женщин и даже платит нам социальные выплаты. Я, кстати, взяла соцвыплаты. Там такую хитрую карту дают, что ты по ней можешь купить либо дешевую одежду, либо лекарства, либо продукты», – заявила артистка.

Ольга Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из ста самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала «Фокус».