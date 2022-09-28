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«Я благодарна загранице!» Певица Оля Полякова воспользовалась льготами для беженцев

Limon.ee
«Я благодарна загранице!» Певица Оля Полякова воспользовалась льготами для беженцев
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Фото: promo

Украинская певица Оля Полякова в новом выпуске шоу «Дорослі дівчата», которое 24 сентября вышло на YouTube-канале ее соведущей, блогера Маши Ефросининой, заявила, что оформила во Франции социальное пособие после того, как переехала туда из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По словам певицы, потратить пособие она могла только на определенные категории товаров.

«Я очень благодарна всей загранице, что она принимает наших женщин и даже платит нам социальные выплаты. Я, кстати, взяла соцвыплаты. Там такую хитрую карту дают, что ты по ней можешь купить либо дешевую одежду, либо лекарства, либо продукты», – заявила артистка.

Ольга Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из ста самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала «Фокус».

После нападения РФ на Украину Полякова вместе с дочерями Марией (2005) и Алисой (2011) уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица за границей проводила благотворительные концерты и занималась сбором средств для пострадавших от войны людей. 3 июля она сообщила, что вернулась в Украину.

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