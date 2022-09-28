Музыкант Стефан опубликовал в Instagram кадры своего выступления на армянском телевидении и получил в ответ массу любви: «Ты должен чаще ездить в Армению!»
«Его армянский почти безупречен!» Стефан появился на армянском телевидении и завоевал сердца местных жителей
Стефан Айрапетян, армянин по происхождению, выросший в Вильянди, появился в эфире Армянской национальной телерадиокомпании и поделился кадрами, сделанными во время исполнения песни, в Instagram. Похоже, местные армяне были в восторге от выступления нашего Стефана, так как в комментариях нет ничего, кроме хвалебных комментариев.
«Я видел твое выступление онлайн, и оно было чудесным!»
«Мое сердце тает, когда я вижу тебя таким счастливым в Армении!» – написал один фанат. Другой ответил, что армянский язык Стефана почти безупречен.
«Ты должен чаще ездить в Армению!»
«Я хотел поблагодарить вас за теплый прием, спасибо!» – в подписи к посту Стефан поблагодарил Национальную телерадиокомпанию Армении.
Стефан выступил на местном музыкальном шоу, смотрите сами! Выступление Стефана начинается на 15-й минуте: