«Его армянский почти безупречен!» Стефан появился на армянском телевидении и завоевал сердца местных жителей

Стефан Айрапетян, армянин по происхождению, выросший в Вильянди, появился в эфире Армянской национальной телерадиокомпании и поделился кадрами, сделанными во время исполнения песни, в Instagram. Похоже, местные армяне были в восторге от выступления нашего Стефана, так как в комментариях нет ничего, кроме хвалебных комментариев.

«Я видел твое выступление онлайн, и оно было чудесным!»

«Мое сердце тает, когда я вижу тебя таким счастливым в Армении!» – написал один фанат. Другой ответил, что армянский язык Стефана почти безупречен.

«Ты должен чаще ездить в Армению!»

«Я хотел поблагодарить вас за теплый прием, спасибо!» – в подписи к посту Стефан поблагодарил Национальную телерадиокомпанию Армении.