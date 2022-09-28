Эти бессовестные знаки Зодиака предадут вас при первой возможности

Есть такие знаки Зодиака, чьи представители всеми правдами и неправдами добиваются своего. Про таких людей часто говорят, что они идут по головам. Следующие представители зодиакального круга могут быть жестокими в отношении окружающих, если им от этого будет хотя бы малая выгода. Кто предаст вас даже за копейку и с людьми каких знаков Зодиака следует быть особо аккуратными в общении.

Рыбы

Все знают, что по астрологическим наблюдениям представители знака зодиака Рыбы отличаются иным взглядом на вещи и мир в целом. Эти личности бывают в основном двух типов. Первые – живут в собственной выдуманной реальности, поэтому предать вас могут случайно. Рыбы просто неправильно поймут смысл слов или поступков, из-за чего «уплывут» от опасности подальше. А вот вторые – окажутся персонами мстительными. Рождённые под знаком зодиака Рыбы могут намеренно предать человека, на которого точат зуб, причём сделают это в самый важный для обидчика момент.

Овен