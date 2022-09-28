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ФОТО! ⟩ «Уважаемые родители, примите меры»: на могиле матери Путина обнаружена вырванная страница из дневника с замечанием

Limon.ee
«Уважаемые родители, примите меры»: на могиле матери Путина обнаружена вырванная страница из дневника с замечанием
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Записка на могиле родителей Путина.
Записка на могиле родителей Путина. Фото: Internet

В Сети ходит фото, где на могиле родителей Путиной Марии Ивановны и Путина Владимира Спиридоновича была обнаружена записка-претензия, стилизованная под замечание в дневнике. 

«Уважаемые родители!

Ваш сын безобразно себя ведет! Прогуливает уроки истории, дерется с соседями по парте, угрожает взорвать всю школу!

Примите меры!», – написано в записке.

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