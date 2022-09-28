В Сети ходит фото, где на могиле родителей Путиной Марии Ивановны и Путина Владимира Спиридоновича была обнаружена записка-претензия, стилизованная под замечание в дневнике.
ФОТО! ⟩ «Уважаемые родители, примите меры»: на могиле матери Путина обнаружена вырванная страница из дневника с замечанием
«Уважаемые родители, примите меры»: на могиле матери Путина обнаружена вырванная страница из дневника с замечанием
«Уважаемые родители!
Ваш сын безобразно себя ведет! Прогуливает уроки истории, дерется с соседями по парте, угрожает взорвать всю школу!
Примите меры!», – написано в записке.
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