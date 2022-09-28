«Я сама виновата, что выгуливала собаку не на поводке. В то же время шокирована, как человек может так просто взять и уехать?» – недоумевает проживающая в Ноароотси Анни (имя изменено), чей верный пес попал под машину. Водитель скрылся с места происшествия.
Попавшая под машину в Ноароотси собака выла и тряслась, бессердечный водитель скрылся с места происшествия
Жительница Ноароотси Анни (имя изменено, редакции известно) отправилась на ежедневную прогулку в понедельник в обеденное время в сопровождении своего четырехмесячного ребенка и верной собаки. Светило солнце, но погода была довольно ветреной, пишет Elu24.
После длительной прогулки женщина с ребенком и собакой ждала автобуса. Поскольку на проселочных дорогах дама гуляет с собакой без поводка, то и во время ожидания автобуса собака бегала рядом. Обычно она держит собаку, когда автомобили проезжают мимо, но в этот раз женщина не успела так быстро среагировать.
«Погода была очень ветреной, поэтому я не услышал приближающуюся машину. Автомобиль ехал так быстро, что я не смогла догнать собаку. Пес бежал прямо на машину, и поскольку скорость была настолько высокой, машина не смогла остановиться», – говорит Анни.
По словам Анни, машина на мгновение притормозила, водитель посмотрел на собаку в зеркало, а затем уехал. «Удар был настолько сильным, что водитель просто не мог не заметить, что произошло. И вот я здесь, с коляской, раненым и дрожащим животным. В километре от дома».
Женщина признает свою вину
Затем Анни попыталась успокоить собаку. «Он выл и дрожал на земле. Я позвонила соседу и попросила помочь отвезти собаку домой. Пес не мог двигаться самостоятельно», – говорит Анни, добавляя, что дома она давала питомцу обезболивающие. «Он немного хромает. Он рычит, когда касаемся его лапы, но он ест и пьет. Но я беспокоюсь, потому что такой удар по голове может позже иметь плохие последствия».
Женщина сообщает на то, что на этом участке дороги нет знака ограничения скорости, она извилистая и заросшая. «За последние несколько лет движение стало очень интенсивным, лихачей здесь хватает. В то же время дорогу часто выходят дети начальной и средней школы, а также множество диких животных».
Анни также признает, что она сама виновата в том, что не держала собаку на поводке. «В то же время я потрясена тем, что человек может вот так просто взять и уехать уехать?! Я даже не смогла разглядеть номер машины», – говорит Анни, добавляя, что не подавала заявление в полицию.
Этой историей Анни хотела бы напомнить людям о необходимости быть осторожными, гуляя с домашним животным. Во-вторых, она просит водителей не превышать скорость на дорогах между деревнями. Наконец, она говорит, что хотя бы из вежливости водители должны извиняться и предлагать помощь.
Выгуливать собак в общественных местах можно только на поводке
Анника Максимов, пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны, объясняет, что дорожно-транспортное происшествие – это инцидент, в котором человек получает травму, погибает или получает материальный ущерб в результате движения хотя бы одного транспортного средства по дороге или вне ее. «Каждый случай индивидуален, но если в результате несчастного случая собака пострадала настолько, что нанесла имущественный ущерб владельцу, стоит сообщить об этом в полицию. Это особенно актуально, если водитель покинул место происшествия», –говорит Максимов.
«Однако стоит помнить, что выгуливать собак в общественных местах можно только на поводке, и владелец несет полную ответственность за любой ущерб, причиненный животным», – подчеркивает она.