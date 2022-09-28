Попавшая под машину в Ноароотси собака выла и тряслась, бессердечный водитель скрылся с места происшествия

Жительница Ноароотси Анни (имя изменено, редакции известно) отправилась на ежедневную прогулку в понедельник в обеденное время в сопровождении своего четырехмесячного ребенка и верной собаки. Светило солнце, но погода была довольно ветреной, пишет Elu24.

После длительной прогулки женщина с ребенком и собакой ждала автобуса. Поскольку на проселочных дорогах дама гуляет с собакой без поводка, то и во время ожидания автобуса собака бегала рядом. Обычно она держит собаку, когда автомобили проезжают мимо, но в этот раз женщина не успела так быстро среагировать.

«Погода была очень ветреной, поэтому я не услышал приближающуюся машину. Автомобиль ехал так быстро, что я не смогла догнать собаку. Пес бежал прямо на машину, и поскольку скорость была настолько высокой, машина не смогла остановиться», – говорит Анни.

По словам Анни, машина на мгновение притормозила, водитель посмотрел на собаку в зеркало, а затем уехал. «Удар был настолько сильным, что водитель просто не мог не заметить, что произошло. И вот я здесь, с коляской, раненым и дрожащим животным. В километре от дома».

Женщина признает свою вину