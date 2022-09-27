ВИДЕО ⟩ «Мужики, позаботьтесь о себе сами»: мобилизованным россиянам посоветовали брать на войну тампоны

В социальных сетях распространяется видео, снятое в России, на котором видно, как мобилизованных солдат отправляют на войну в Украину. Утверждается, что те, кого отправляют на войну, должны сами обеспечивать себя медицинскими принадлежностями, и предлагается также брать с собой женские тампоны.