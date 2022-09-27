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ВИДЕО ⟩ «Мужики, позаботьтесь о себе сами»: мобилизованным россиянам посоветовали брать на войну тампоны

Инна-Катрин Хейн Limon.ee
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«Мужики, позаботьтесь о себе сами»: мобилизованным россиянам посоветовали брать на войну тампоны
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Фото: EPA/ARKADY BUDNITSKY/Scanpix

В социальных сетях распространяется видео, снятое в России, на котором видно, как мобилизованных солдат отправляют на войну в Украину. Утверждается, что те, кого отправляют на войну, должны сами обеспечивать себя медицинскими принадлежностями, и предлагается также брать с собой женские тампоны.

На переднем плане видео - женщина, предположительно медицинский работник с большим военным опытом. Она дает мобилизованным солдатам медицинские и другие советы, в том числе о том, что им делать, если они получат пулевое ранение.

Есть и люди в военной форме, некоторые из которых спрашивают, какое снаряжение даст им российская армия.

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