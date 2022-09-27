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ФОТО! ⟩ Королевский фотограф показал «счастливого и расслабленного» Чарльза III в одной туфле

Limon.ee
Королевский фотограф показал «счастливого и расслабленного» Чарльза III в одной туфле
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Король Чарльз III
Король Чарльз III Фото: Victoria Jones

Королевский фотограф Крис Джексон 26 сентября на своей странице в Instagram разместил снимок, на котором король Великобритании Чарльз III запечатлен в кресле возле камина в момент, когда остался в одной туфле, пишет Gordonua.

«Одна из моих любимых фотографий нашего нового короля – он снимает обувь после прогулки по территории дома Дамфрис в Шотландии», – подписал снимок Джексон.

«Это здорово! Мне нравится, что вы поймали его счастливым и расслабленным», – отреагировали в сети.

«Одна из самых красивых фотографий короля. Он точно в этот день был счастлив и спокоен», – написали подписчики.

«Он сам снимает обувь», – пошутили в сети.

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