Королевский фотограф Крис Джексон 26 сентября на своей странице в Instagram разместил снимок, на котором король Великобритании Чарльз III запечатлен в кресле возле камина в момент, когда остался в одной туфле, пишет Gordonua.
ФОТО! ⟩ Королевский фотограф показал «счастливого и расслабленного» Чарльза III в одной туфле
Королевский фотограф показал «счастливого и расслабленного» Чарльза III в одной туфле
«Одна из моих любимых фотографий нашего нового короля – он снимает обувь после прогулки по территории дома Дамфрис в Шотландии», – подписал снимок Джексон.
«Это здорово! Мне нравится, что вы поймали его счастливым и расслабленным», – отреагировали в сети.
«Одна из самых красивых фотографий короля. Он точно в этот день был счастлив и спокоен», – написали подписчики.
«Он сам снимает обувь», – пошутили в сети.
Ключевые слова