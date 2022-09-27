Супруга фронтмена российской группы "Машина времени" Андрея Макаревича, израильская бизнесвумен украинского происхождения Эйнат Кляйн 26 сентября в Instagram привела пример короткой беседы в Марокко, сообщает Gordonua.
«Русские стали токсичным народом»: жена Макаревича рассказала, как в Марокко отреагировали, узнав, что она не из России
«Русские стали токсичным народом»: жена Макаревича рассказала, как в Марокко отреагировали, узнав, что она не из России
"Ах, как это справедливо! К несчастью, русские стали токсичным народом… Опустили нас ниже плинтуса. Дно", – отметила подписчица.
Контекст:
- Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Она родилась и выросла в Киеве. Макаревич и Кляйн поженились 26 декабря 2019 года. 30 марта 2022 года у них родился в Тель-Авиве (Израиль) сын Эйтан. Он стал первенцем для Эйнат Кляйн и четвертым ребенком для Макаревича.
- Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.
- В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах. В начале сентября министерство юстиции РФ внесло Макаревича в список "иностранных агентов".
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