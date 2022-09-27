Министерство культуры и информационной политики Украины 26 сентября по представлению СБУ внесло российскую певицу Анну Семенович в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Обновленный список появился на сайте Минкульта Украины.
Минкульт Украины внес Анну Семенович в черный список
Минкульт Украины внес Анну Семенович в черный список
Таким образом, на данный момент количество фамилий в этом перечне – 210, но по факту их там 209 – российский рэпер Моргенштерн внесен в список под обеими своими фамилиями), передает Gordonua.com.
В последний раз изменения в список вносились 21 июня 2022 года – тогда Минкульт исключил из списка российского шоумена Максима Галкина.
В 2018 году Семенович внесли в базу данных сайта «Миротворец» за нарушение государственной границы Украины «с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым» и «с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе», а также за участие в российских пропагандистских мероприятиях.