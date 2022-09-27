Обнаженная и в позолоте: Гвинет Пэлтроу встретила 50 лет в чем мать родила

27 сентября Гвинет Пэлтроу исполнилось 50 лет. В свой день рождения звезда выложила в личном блоге фотографию, на которой предстала полностью голой — с золотой краской на теле вместо одежды.

«Я чувствую себя так хорошо, отмечая 50-летие. Это отражает энергию и оптимизм, которые я испытываю», — написала Гвинет Пэлтроу на сайте собственной велнесс-платформы Goop, посвященной здоровью и уходу за собой.