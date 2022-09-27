В воскресенье в 16:31 в Центр тревоги по номеру 112 позвонил мужчина, который поссорился со своим братом из-за раздела имущества и хотел, чтобы сотрудники номера экстренной службы помощи поговорили с адвокатом. В течение следующих девяти часов тот же мужчина позвонил еще 21 раз.
Мужчина 9 часов подряд звонил по номеру 112: то хотел в Украину поехать, то беженцев принять
Мужчина 9 часов подряд звонил по номеру 112: то хотел в Украину поехать, то беженцев принять
- К 21:27 произношение мужчины стало более невнятным, а разговор – бессвязным.
- В 21:31 он спрашивает, где находится Центр тревоги. Поскольку он считает, что сотрудники телефонной линии 112 сделали много хорошего, он хочет приехать и привезти торт. Абонент злится и кричит, когда оператор службы спасения хочет завершить разговор.
- В 21:36 он сообщает, что нашел на карте Центр тревоги. Звонящему напоминают, что это номер экстренной помощи, и линия не должна быть занята пустыми разговорами.
- В 21:40 он хочет узнать, где находится Центр тревоги, чтобы принести торт.
- В 22:05 язык становится еще мягче, и мужчина сообщает, что хочет уехать в Украину.
- В 22:06 и 22:11 раздается один и тот же звонок, когда оператор службы спасения призывает мужчину к порядку и напоминает ему, что 112 – это номер экстренного вызова. В 22:14 он спрашивает, по какому номеру звонить, чтобы поехать в Украину.
- В 22:32 мужчина спрашивает, что делать со своей ногой, которая беспокоит его последние 2 года. Он не хочет разговаривать с врачом.
- В 22:46 речь мужчины трудно понять, смысл неясен.
- В 23.32 он говорит, что хочет взять домой двух военных беженцев из Украины. Есть аналогичные звонки от него в 23:34 и 23:41. В какой-то момент он понимает, что один и тот же оператор службы спасения не отвечает каждый раз.
- В 23.43 звонящий начинает со слов «Мне нужна скорая помощь». Затем он снова начинает говорить о том, что хочет забрать беженцев домой, и снова бросает трубку. Позже мужчина очнулся и признал, что скорая помощь ему на самом деле не нужна.
- В 23:50 продолжается рассказ о том, что он хочет поехать в Украину, чтобы помочь. Та же история повторилась в 23:51 и 23:57.
- В 00:10 он желает спокойной ночи.
- В 00.37 сообщает, что пропал нож, и подозревает, что его забрала полиция. Когда спасатель спрашивает, где живет мужчина, он получает ответ: «Я даже не знаю". Я так пьян». Во время того же звонка звонящий возвращается к началу: брат обеспокоен разделом имущества. Он говорит, что рассматривает возможность применения насилия для решения проблемы. В итоге приходит к выводу, что насилие здесь не поможет, и желает, чтобы полиция пришла завтра.
- В 01:11 он саркастически благодарит нас за передачу информации в полицию.
- Такое подведение итогов может быть забавным для чтения, но на самом деле это печальная ситуация. При каждом звонке задерживается сотрудник службы спасения, который должен оказать помощь человеку, попавшему в беду. На самом деле, звонящий также нуждается в социальной помощи.