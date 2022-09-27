Мужчина 9 часов подряд звонил по номеру 112: то хотел в Украину поехать, то беженцев принять

В воскресенье в 16:31 в Центр тревоги по номеру 112 позвонил мужчина, который поссорился со своим братом из-за раздела имущества и хотел, чтобы сотрудники номера экстренной службы помощи поговорили с адвокатом. В течение следующих девяти часов тот же мужчина позвонил еще 21 раз.