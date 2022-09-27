Самые напряженные месяцы года: эстонский астролог Кристина Иванова рассказала, каким будет октябрь для каждого знака Зодиака

К сожалению, к концу месяца можно ожидать возобновления тлеющих конфликтов. Вестником таких событий станет напряженный аспект между двумя социальными планетами Сатурном и Ураном. Подобную планетарную ситуацию мы уже наблюдали в январе и феврале этого года, поэтому не вижу надобности перечислять события, которые уже произошли, мы итак их знаем.

Масло в огонь подольет ретроградность Марса (с 31.10.2022 по 10.01.2023), но фактически он замедлит свое движение уже в 20-х числах октября. В классике прогнозирования, ретроградность этой воинственной планеты почти всегда является триггером возобновления (а в лучшем случае завершением застарелых конфликтов). В качестве наглядного примера хочу привести возобновление конфликта в Нагорном Карабахе на прошлой ретроградности Марса в сентябре – ноябре 2020 года.

В этом году Марс замедляет свое движение в знаке Весов, поэтому акцент будет сделан на темах дипломатии и договоренностей. Не исключено, что какие-то уже достигнутые договоренности будут упразднены вовсе, а какие-то существенно пересмотрены.

Учитывая вышеперечисленные факторы, могу сказать, что конец года будет самым напряженным периодом в обозримом будущем. Каким образом он будет реализован с точки зрения геополитики, покажет время.

Ретроградное движение Марса может существенно повлиять на ситуацию в сфере металлургической промышленности, техники и машиностроения. Не исключено, что эти области могут пострадать или претерпеть изменения.