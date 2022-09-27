С точки зрения астрологии, последние три месяца года, начиная с октября, будут самыми напряженными.
Самые напряженные месяцы года: эстонский астролог Кристина Иванова рассказала, каким будет октябрь для каждого знака Зодиака
К сожалению, к концу месяца можно ожидать возобновления тлеющих конфликтов. Вестником таких событий станет напряженный аспект между двумя социальными планетами Сатурном и Ураном. Подобную планетарную ситуацию мы уже наблюдали в январе и феврале этого года, поэтому не вижу надобности перечислять события, которые уже произошли, мы итак их знаем.
Масло в огонь подольет ретроградность Марса (с 31.10.2022 по 10.01.2023), но фактически он замедлит свое движение уже в 20-х числах октября. В классике прогнозирования, ретроградность этой воинственной планеты почти всегда является триггером возобновления (а в лучшем случае завершением застарелых конфликтов). В качестве наглядного примера хочу привести возобновление конфликта в Нагорном Карабахе на прошлой ретроградности Марса в сентябре – ноябре 2020 года.
В этом году Марс замедляет свое движение в знаке Весов, поэтому акцент будет сделан на темах дипломатии и договоренностей. Не исключено, что какие-то уже достигнутые договоренности будут упразднены вовсе, а какие-то существенно пересмотрены.
Учитывая вышеперечисленные факторы, могу сказать, что конец года будет самым напряженным периодом в обозримом будущем. Каким образом он будет реализован с точки зрения геополитики, покажет время.
Ретроградное движение Марса может существенно повлиять на ситуацию в сфере металлургической промышленности, техники и машиностроения. Не исключено, что эти области могут пострадать или претерпеть изменения.
Если в вашей личной или профессиональной жизни начало года (январь, февраль) было отмечено какими-то значимыми событиями, то вероятнее всего, в октябре и ноябре стоит ожидать их повторения или логического завершения.
После 20-х чисел октября рекомендую отложить покупку дорогостоящей техники и автомобиля. Если вы уже запланировали значимые покупки, то лучше их совершить до 20-го октября.
Овен
Овны будут увлечены вопросами личных и деловых отношений. Если вам не хватает дипломатических навыков, то самое время начать их тренировать, так как ситуация будет того требовать. Некоторые из вас примут важное решение и наконец поставят финальную точку в сфере партнерства. То, куда качнется маятник вашего выбора зависит от ситуации. От импульсивных решений лучше воздержаться.
- Удачные дни: 1-4,16-21,24-27
- Конфликтные дни: 7-15
Телец
Тельцов будут донимать на работе и дома, но вы справитесь. Вероятно, от вас потребуется помощь или участие в чужих делах. Львиная доля месяца пройдет в суете и беготне, но последние 10 дней подарят массу положительных эмоций. В этом месяце стоит обратить внимание на тему здоровья или его профилактики, а так же, это отличный период, чтобы взять в семью питомца.
- Удачные дни: 11-19,22-30
- Конфликтные дни: 1-3, 20,21
Близнецы
Близнецов ждет приятный период вдохновения и энтузиазма. Те из вас, кто давно мечтал сделать хобби профессией или хотя бы начать двигаться в этом направлении, могут здорово преуспеть. Особенного внимания в этом месяце потребуют дети и возлюбленные, поэтому уделяйте им время. Кого-то из вас ждут приятные сюрпризы и подарки. Большие праздники тоже стоит планировать в октябре.
- Удачные дни: 4-10, 13-15,22-30
- Конфликтные дни: 1-3
Рак
Раки будут сосредоточены на решении вопросов, связанных с недвижимостью или с делами родственников. Семейные конфликты или же, наоборот, радости займут основную часть месяца. Октябрь – хороший период для приобретения недвижимости или для начала ремонтных работ. Последние 10 дней месяца будут отмечены крупным торжеством или приятным сюрпризом.
- Удачные дни: 4,5, 13, 15,17, 19,20-25,30
- Конфликтные дни: 3, 8-10, 12,18,26
Лев
Львы – главные герои коммуникаций октября. Приготовьтесь к тому, что вы будете сверх востребованы в обществе и из этого стоит извлечь пользу. Месяца, столь щедрого на приобретение новых контактов в ближайшее время не будет. Мало того, что вы можете научится чему-то новому, так еще и сумеете это грамотно внедрить в жизнь. После 20-х чисел месяца вопросы семейных отношений станут актуальнее, чем обычно.
- Удачные дни: 4-17,22-30
- Конфликтные дни: 3,18-21
Дева
Темы финансов, инвестирования и денежных средств выйдут для вас на первое место. Дела, которые весь сентябрь буксовали, наконец станут двигаться и вы вернетесь в комфортные для себя обстоятельства. Последние 10 дней месяца могут сподвигнуть к тому, чтобы отправиться в дорогу либо начать изучать что-то новое. От таких шансов не стоит отказываться.
- Удачные дни: 4-9, 13-15,25-30
- Конфликтные дни: 1-3
Весы
Милые Весы, это главный месяц в году, когда стоит заниматься преображением и улучшением имиджа. Приветствуются дорогие покупки и процедуры, связанные с красотой. В деловой и личной жизни стоит проявить инициативу. Поверьте, она не останется незамеченной и
неоцененной по достоинству. Помните, если вы хотите стать тем, кем никогда небыли, то придется делать то, что никогда не делали раньше.
- Удачные дни: 11-19,22-30
- Конфликтные дни: 1-3, 20,21
Скорпион
Скорпионов ждет затишье перед бурей, поэтому стоит научиться выдерживать паузу. Вообще, октябрь может научить вас искусству не лезть на рожон, если вы сделаете верные выводы из его уроков. После 20-х чисел можно начинать играть по-крупному, а пока берегите силы для будущих свершений.
- Удачные дни: 1-10, 26-30
- Конфликтные дни: 15-19,22
Стрелец
У Стрельцов появиться шанс на новую дружбу и вообще повод обзавестись единомышленниками. Это прекрасный шанс расширить свой кругозор во многих сферах, но чтобы его получить, стоит как можно больше проводить времени не дома. Поводов выйти из зоны комфорта будет много и каждый может подарить новые знакомства.
- Удачные дни: 17-30
- Конфликтные дни: 1-3,9-13
Козерог
Октябрь – один из важнейших месяцев для амбициозных Козерогов. Все главные решения вам придется именно сейчас. Многие из них будут скорее вынужденными, чем желанными, но это изменит сути. Вероятно, вопросы, которые были актуальными в начале года, вновь начнут вас волновать с прежней силой. Не проявив характер и силу воли, прирасти будет сложно. Но быть не такими как все вам не привыкать, поэтому вы обязательно справитесь.
- Удачные дни: 1-3, 10-16, 20-25
- Конфликтные дни: 4-9, 27-30
Водолей
Водолеи окажутся в октябре или в дороге или далеко в своих мыслях от дома. Этот месяц про новые горизонты, которых бы не случилось, если бы не произошли перемены в начале этого года. Если они имели место быть, то вероятно, в скором времени вы столкнетесь с теми же фигурантами или обстоятельствами, которые проживали в январе и феврале.
- Удачные дни: 20-25
- Конфликтные дни: 1-16,18
Рыбы
Сложный октябрь будет у Рыбок, но ваша уникальная способность подстраиваться под любые обстоятельства, должна помочь. Опасайтесь интриг, любовных треугольников и сплетен.
Старайтесь как можно меньше вовлекаться в конфликты и тогда после 20-х чисел октября перед вами обязательно откроются новые горизонты.
- Удачные дни: 6-9, 21-30
- Конфликтные дни: 2-5, 10-13