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Что сделают с тысячами цветов, оставленными в Великобритании после смерти королевы Елизаветы II

Limon.ee
Что сделают с тысячами цветов, оставленными в Великобритании после смерти королевы Елизаветы II
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Цветы для королевы Елизаветы.
Цветы для королевы Елизаветы. Фото: MAJA SMIEJKOWSKA

После смерти Елизаветы II тысячи британцев в течение нескольких дней приносили букеты к ее резиденциям по всей стране, а еще оставляли их в парках Лондона. Понятное дело, что властям нужно было придумать, как правильно поступить с цветами. И они нашли верное решение, пишет Супер.

Как пишут британские СМИ, сотрудники и волонтеры организации «Королевские парки» сейчас собирают цветы в Гайд-парке и Грин-парке, укладывают их в телеги, запряженные лошадьми, и отправляют букеты в Кенсингтонский сад.

Там засохшие букеты смешают с опавшими листьями, затем переработают в компост и будут использовать как удобрение. Не исключено, что такое решение предложил король Карл III. Он заядлый садовод.

А вот что делать с плюшевыми медведями, которых неравнодушные люди тоже приносили к воротам Букингемского дворца и замка Балморал, пока непонятно. Сейчас игрушки свезли в одно место, где они останутся, пока ответственные лица не придумают, как поступить.

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