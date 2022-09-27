После смерти Елизаветы II тысячи британцев в течение нескольких дней приносили букеты к ее резиденциям по всей стране, а еще оставляли их в парках Лондона. Понятное дело, что властям нужно было придумать, как правильно поступить с цветами. И они нашли верное решение, пишет Супер.
Что сделают с тысячами цветов, оставленными в Великобритании после смерти королевы Елизаветы II
Что сделают с тысячами цветов, оставленными в Великобритании после смерти королевы Елизаветы II
Как пишут британские СМИ, сотрудники и волонтеры организации «Королевские парки» сейчас собирают цветы в Гайд-парке и Грин-парке, укладывают их в телеги, запряженные лошадьми, и отправляют букеты в Кенсингтонский сад.
Там засохшие букеты смешают с опавшими листьями, затем переработают в компост и будут использовать как удобрение. Не исключено, что такое решение предложил король Карл III. Он заядлый садовод.
А вот что делать с плюшевыми медведями, которых неравнодушные люди тоже приносили к воротам Букингемского дворца и замка Балморал, пока непонятно. Сейчас игрушки свезли в одно место, где они останутся, пока ответственные лица не придумают, как поступить.