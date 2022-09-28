Таллиннская неделя моды, важнейшее событие эстонской моды, которая состоится в Котле культуры уже совсем скоро: с 18 по 21 октября.
Мальчишка в трусишках и женщина-яблоко: самые яркие, трешовые и необычные образы Tallinn Fashion Week
Мальчишка в трусишках и женщина-яблоко: самые яркие, трешовые и необычные образы Tallinn Fashion Week
Помимо впечатляющего гала-представления, на 21-й Неделе моды будут представлены последние модели от многих любимых местных дизайнеров, удивлять и поражать зрителя будут и новички. Наряду с гламурной высокой модой и экспрессивным уличным стилем на Таллиннской неделе моды пройдут показы детской и мужской одежды. Акцент этого TFW будет сделан на экологичности.
Редакция Limon.ee подготовила для вас ТОП самых запоминающихся образов с предыдущих показов Tallinn Fashion Week.
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