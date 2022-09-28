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Мальчишка в трусишках и женщина-яблоко: самые яркие, трешовые и необычные образы Tallinn Fashion Week

Limon.ee
Мальчишка в трусишках и женщина-яблоко: самые яркие, трешовые и необычные образы Tallinn Fashion Week
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Фото: Eero Vabamägi

Таллиннская неделя моды, важнейшее событие эстонской моды, которая состоится в Котле культуры уже совсем скоро: с 18 по 21 октября.

Помимо впечатляющего гала-представления, на 21-й Неделе моды будут представлены последние модели от многих любимых местных дизайнеров, удивлять и поражать зрителя будут и новички. Наряду с гламурной высокой модой и экспрессивным уличным стилем на Таллиннской неделе моды пройдут показы детской и мужской одежды. Акцент этого TFW будет сделан на экологичности.

Редакция Limon.ee подготовила для вас ТОП самых запоминающихся образов с предыдущих показов Tallinn Fashion Week.

Фото: Eero Vabamägi
Фото: Eero Vabamägi
Фото: Eero Vabamägi
Фото: Eero Vabamägi
Фото: Konstantin Sednev
Фото: Raul Mee
Фото: Raul Mee
Фото: Raul Mee
Фото: Konstantin Sednev
Фото: Artur Sadovski
Фото: Marina Pushkar
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