Мальчишка в трусишках и женщина-яблоко: самые яркие, трешовые и необычные образы Tallinn Fashion Week

Помимо впечатляющего гала-представления, на 21-й Неделе моды будут представлены последние модели от многих любимых местных дизайнеров, удивлять и поражать зрителя будут и новички. Наряду с гламурной высокой модой и экспрессивным уличным стилем на Таллиннской неделе моды пройдут показы детской и мужской одежды. Акцент этого TFW будет сделан на экологичности.