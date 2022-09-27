На их долю приходятся серьезные испытания. Для трех представительниц зодиакального круга судьба может приготовить серьезные испытания. Им зачастую сложнее всего встретить свое личное счастье и добиться профессиональных успехов. Через тернии к звездам – это точно про них, пишет «Главред».
Жизнь – боль: названы самые несчастные женщины гороскопа
Легкомысленные кокетки
Эти "воздушные" женщины – большие кокетки и мастерицы флирта. Они прекрасные собеседницы и легко становятся душой компании. Однако Близнецы слишком ценят свою свободу. Они не спешат связывать себя брачными узами, предпочитая наслаждаться жизнью. Еще эти дамы любят покопаться в себе, выискивая недостатки. Им нужен партнер, который примет их такими, как они есть и станет верным другом.
Стеснительность – их главный недостаток
Чувствительные и эмоциональные Раки – женщины с тонкой душевной организацией. Они часто страдают из-за своей стеснительности и предпочитают переживать проблемы в одиночестве, замыкаясь в себе. Из-за этого в профессиональной деятельности они отсиживаются на лавке запасных, не в состоянии заявить о себе и своих сильных сторонах. Они живут достаточно скромно, довольствуясь малым.
Постоянно сомневаются
Представительницы знака стихии воздуха обладают незаурядным интеллектом и смекалкой. Однако им часто недостает уверенности в собственных силах. Женщины-Весы постоянно сомневаются в своих способностях, и это мешает им воспользоваться выгодными возможностями. Они до последнего могут тянуть с решением или склонны перекладывать ответственность на других. Эти женщины легко поддаются влиянию посторонних, что часто приводит к проблемам.