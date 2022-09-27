Жизнь – боль: названы самые несчастные женщины гороскопа

Легкомысленные кокетки

Эти "воздушные" женщины – большие кокетки и мастерицы флирта. Они прекрасные собеседницы и легко становятся душой компании. Однако Близнецы слишком ценят свою свободу. Они не спешат связывать себя брачными узами, предпочитая наслаждаться жизнью. Еще эти дамы любят покопаться в себе, выискивая недостатки. Им нужен партнер, который примет их такими, как они есть и станет верным другом.

Стеснительность – их главный недостаток

Чувствительные и эмоциональные Раки – женщины с тонкой душевной организацией. Они часто страдают из-за своей стеснительности и предпочитают переживать проблемы в одиночестве, замыкаясь в себе. Из-за этого в профессиональной деятельности они отсиживаются на лавке запасных, не в состоянии заявить о себе и своих сильных сторонах. Они живут достаточно скромно, довольствуясь малым.

Постоянно сомневаются