Бывший муж Эвелины Бледанс о диагнозе сына: «Я никуда не исчез, но понял, что это проигрыш»

Александр открыто говорит о диагнозе 10-летнего сына. Продюсер, по его словам, не был готов к трудностям и испытаниям, но от наследника ни за что не откажется.

«Я нормальный боящийся родитель, который, как и все, ждет идеального ребенка. Я не допускал этой мысли. Когда тебе намекают на аборт, ты говоришь «ок», но в надежде, что родится здоровый ребенок.

Я никуда не исчез, но понял, что это личный проигрыш. Вообще появление инвалида в семье, означает проигрыш в России. Мужчине кажется, что проще уйти. Мамам уйти социально нельзя, а папам можно – ну, пусть уходят. Лучше никакого отца, чем вечно стесняющегося своего ребенка», – заявил Семин в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».

Александр и Эвелина развелись в 2016-м, расставание пара скрывала целый год. Вскоре Семин женился на Марине Ментусовой, которая родила ему дочь Веру.