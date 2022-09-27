ФОТО И ВИДЕО ⟩ Россияне бегут от мобилизации даже в Монголию, предпочитая жизнь в степных юртах

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 300 000 резервистов. Путин хочет пополнить российские войска в Украине, где многие из первоначально отправленных туда солдат погибли, передает портал Elu24.
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Россияне бегут от мобилизации даже в Монголию, предпочитая жизнь в степных юртах
Мобилизация привела к выходу россиян на улицы в знак протеста и к волне миграции в другие страны, куда еще могут уехать российские граждане, сообщает euronews.com.
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