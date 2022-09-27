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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Россияне бегут от мобилизации даже в Монголию, предпочитая жизнь в степных юртах

Инна-Катрин Хейн
Россияне бегут от мобилизации даже в Монголию, предпочитая жизнь в степных юртах
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Монгольские пограничники проверяют автомобили и автобусы, прибывающие из России, на пограничном переходе Алтанбулаг. Россияне бегут даже в Монголию после объявления частичной мобилизации.
Монгольские пограничники проверяют автомобили и автобусы, прибывающие из России, на пограничном переходе Алтанбулаг. Россияне бегут даже в Монголию после объявления частичной мобилизации. Фото: (Photo by BYAMBASUREN BYAMBA-OCHIR / AFP/Scanpix

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 300 000 резервистов. Путин хочет пополнить российские войска в Украине, где многие из первоначально отправленных туда солдат погибли, передает портал Elu24

Мобилизация привела к выходу россиян на улицы в знак протеста и к волне миграции в другие страны, куда еще могут уехать российские граждане, сообщает euronews.com.

Цены на авиабилеты выросли в несколько раз на рейсы из Москвы в Стамбул (Турция) и в Белград (Сербиия). Люди также бегут в Грузию и Азербайджан, где на границах образуются километровые очереди из российских машин.

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