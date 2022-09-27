ФОТО И ВИДЕО ⟩ Россияне бегут от мобилизации даже в Монголию, предпочитая жизнь в степных юртах

Мобилизация привела к выходу россиян на улицы в знак протеста и к волне миграции в другие страны, куда еще могут уехать российские граждане, сообщает euronews.com .

Цены на авиабилеты выросли в несколько раз на рейсы из Москвы в Стамбул (Турция) и в Белград (Сербиия). Люди также бегут в Грузию и Азербайджан, где на границах образуются километровые очереди из российских машин.